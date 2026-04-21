Princes krofne me dredhëza: Receta pranverore që shkrihet në gojë
Brumë i lehtë, mbushje kremoze dhe shije freskuese frutash, receta që do ta kërkojnë të gjithë në shtëpi.
Ky version i princes krofneve sjell kombinimin e njohur të brumit krokant dhe kremit të verdhë, me shtesën e dredhëzave të freskëta që japin shije pranverore. Zgjedhje ideale kur dëshironi diçka klasike, por me një prekje të re.
Përbërësit
• 250 ml ujë
• 100 g gjalpë
• 150 g miell
• 4 vezë
• një majë kripë
• 500 ml qumësht
• 4 të verdha veze
• 120 g sheqer
• 2 lugë niseshte misri
• 1 qese sheqer vanilje
• 200 g dredhëza
• 200 ml ajkë e ëmbël për rrahje
• sheqer pluhur sipas nevojës
Si përgatiten
• Në tenxhere nxehni ujin, gjalpin dhe kripën derisa të vlojnë. Shtoni miellin dhe përziejeni derisa masa të shkëputet nga anët e enës. Hiqeni nga zjarri dhe lëreni të ftohet pak. Shtoni vezët një nga një dhe përziejeni derisa të fitoni brumë të lëmuar. Me lugë ose me qese pastiçerie formoni toptha në tepsi të shtruar me letër pjekjeje. Piqini rreth 25 minuta në 200 gradë dhe më pas lërini të ftohen.
• Në një tenxhere tjetër nxehni qumështin. Në enë të veçantë rrihni të verdhat e vezëve me sheqerin, sheqerin e vaniljes dhe niseshtenë, pastaj shtoni pak nga qumështi i ngrohtë dhe përziejeni. Kthejeni të gjithë masën në tenxhere dhe ziejeni duke përzier vazhdimisht derisa të trashet. Lëreni kremin të ftohet.
• Rrihni ajkën e ëmbël. Prisni krofnet përgjysmë, mbushini me kremin e verdhë, shtoni dredhëza të prera dhe pak ajkë të rrahur, pastaj mbulojini me pjesën e sipërme. Spërkatini me sheqer pluhur dhe shërbejini.
Ju bëfshin mirë, - transmeton Telegrafi.