Ëmbëlsirë me dredhëza, pjeshkë dhe qershi që zbukuron çdo tryezë festive
Me krem të butë, bazë krokante dhe fruta të stinës, kjo ëmbëlsirë është zgjedhje ideale për mysafirë dhe raste të veçanta
Kjo është një nga ato ëmbëlsira që duket elegante si në vitrinat e pastiçerive, por mund të përgatitet shumë lehtë edhe në shtëpi. Kombinimi i kremit të butë me vanilje, shtresës krokante me biskota dhe frutave të freskëta të stinës krijon një ëmbëlsirë të lehtë, freskuese dhe tepër të shijshme.
Dredhëzat i japin freski dhe aromë vere, pjeshkat sjellin butësi dhe ëmbëlsi natyrale, ndërsa qershitë krijojnë kontrast perfekt në shije dhe pamje.
Është ideale për ditët e ngrohta, për mysafirë, për darka verore ose si ëmbëlsirë elegante fundjave, transmeton Telegrafi.
Përbërësit
Për bazën
- 300 gramë biskota të thjeshta
- 120 gramë gjalpë i shkrirë
Për kremin
- 700 ml qumësht
- 3 të verdha veze
- 120 gramë sheqer
- 60 gramë niseshte
- 1 lugë çaji vanilje
- 250 ml ajkë për ëmbëlsira
Për sipër
- dredhëza të freskëta
- pjeshkë
- qershi
- pak sheqer pluhur sipas dëshirës
Përgatitja
Thërrmimi i biskotave
Biskotat thërrmohen derisa të bëhen si rërë e imët. Mund të përdorni blender ose t’i shtypni me okllai.
Sa më të imëta të jenë, aq më e bukur dhe kompakte del baza.
Përzierja me gjalpë
Gjalpi shkrihet dhe përzihet me biskotat derisa masa të laget mirë. Kur ta shtrëngoni me dorë, duhet të mbajë formë pa u shpërndarë. Nëse duket shumë e thatë, mund të shtoni edhe pak gjalpë.
Vendosja në tavë
Masa vendoset në një tavë ose në gota individuale dhe shtypet mirë me fundin e një gote. Pastaj futet në frigorifer për rreth 30 minuta që të forcohet.
Përgatitja e kremit
Përzierja fillestare
Në një enë përzihen:
- të verdhat e vezëve
- sheqeri
- niseshteja
- pak nga qumështi
Përzierja duhet të bëhet krejt e lëmuar, pa kokrriza.
Zierja e kremit
Pjesa tjetër e qumështit nxehet në zjarr mesatar. Pastaj masa me vezë hidhet gradualisht duke përzier vazhdimisht me tel kuzhine. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse kremi duhet të dalë i butë, kremoz dhe pa kokrriza. Pas disa minutash fillon të trashet dhe merr strukturë të lëmuar. Në fund shtohet vanilja.
Ftohja e kremit
Kremi mbulohet me letër plastike kuzhine direkt mbi sipërfaqe, që të mos krijojë shtresë sipër. Lihet të ftohet plotësisht.
Ajka për ëmbëlsira
Ajka rrihet derisa të bëhet e qëndrueshme dhe më pas përzihet me kremin e ftohur. Kjo i jep ëmbëlsirës lehtësi, strukturë moderne dhe ndjesi shumë të butë në shije.
Përgatitja e frutave
Dredhëzat lahen dhe priten në feta. Pjeshkat priten hollë, ndërsa qershive u hiqen bërthamat. Frutat duhet të jenë të freskëta, të ftohta dhe jo shumë të buta.
Vendosja e shtresave
Mbi bazën me biskota hidhet kremi dhe nivelohet mirë. Pastaj sipër vendosen frutat:
- fillimisht feta pjeshke
- më pas dredhëzat
- dhe në fund qershitë për dekor.
Për pamje më elegante:
- dredhëzat vendosen në formë rrethore
- pjeshkat në shtresa të holla
- ndërsa qershitë në qendër.
Ftohja
Ëmbëlsira duhet të qëndrojë në frigorifer së paku 4 deri në 6 orë. Më mirë është të lihet gjatë natës, sepse kremi stabilizohet, shijet bashkohen më mirë dhe prerja bëhet perfekte.
Sekreti që e bën shumë të shijshme
Pak lëvore limoni e grirë në krem i jep freski fantastike. Po ashtu, një lugë mjaltë mbi pjeshkët e bën shijen shumë më të pasur dhe moderne.
Si serviret
Kjo ëmbëlsirë shërbehet shumë e ftohtë dhe shkon perfekt me kafe, çaj frutash ose limonadë të freskët.
Është e lehtë, elegante dhe shumë verore, ndërsa kombinimi i dredhëzave, pjeshkave dhe qershive e bën një nga ëmbëlsirat më atraktive të sezonit.
Shijojeni. /Telegrafi/