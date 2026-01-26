Jonathan David po shkëlqen te Juventusi, por pse Spalletti kërkon ende një sulmues të ri?
Jonathan David ka nisur më në fund të justifikojë pritshmëritë te Juventusi, por kjo nuk do të thotë se Luciano Spalletti ka hequr dorë nga ideja për të afruar një sulmues të ri qendre në afatin kalimtar të janarit.
Sulmuesi kanadez ka shënuar tri gola në katër paraqitjet e fundit në Serie A, duke shtuar edhe një asist, dhe duket se po përshtatet gjithnjë e më mirë me fanellën bardhezi.
Megjithatë, trajneri i Juventusit ka shpjeguar pse do të ishte i kënaqur të sillte një tjetër qendërsulmues në skuadër.
Pse Spalletti kërkon një sulmues tjetër?
Pas fitores ndaj Napolit, Spalletti foli për tipologjinë e sulmuesit që i mungon aktualisht Juventusit, duke marrë si shembull sulmuesin e Napolit, Rasmus Højlund.
“Ka sulmues si Hojlund që zbresin në mesfushë, mbajnë topin nën presion dhe e bëjnë lojën të luajtshme për ekipin”.
“Kjo është diçka që ne nuk e kemi. David është shumë i mirë për të shënuar gola, por futbolli nuk është vetëm kaq. Ne kemi nevojë për një sulmues që lufton fizikisht me mbrojtësit qendrorë. Nuk na duhet domosdoshmërisht një golashënues, por një lojtar për atë lloj pune. David është i fortë, por nuk është i ndërtuar për atë rol”, u shpreh Spalletti
Këto deklarata erdhën pas një periudhe ku David ishte kritikuar ashpër nga një pjesë e tifozëve dhe mediave italiane, sidomos pas penalltisë së humbur në barazimin 1-1 ndaj Lecces në fillim të muajit.
Reagimi i Davidit dhe mbështetja e trajnerit
Sulmuesi 26-vjeçar reagoi në mënyrën më të mirë të mundshme, duke shënuar rregullisht dhe duke treguar se po fiton vetëbesim. Mbështetja e skuadrës dhe e trajnerit ka qenë vendimtare në këtë proces, ndërsa tre golat e shënuar në vitin 2026 janë dëshmi e qartë se David po vendoset gradualisht në ambientin bardhezi.
Kjo ka ngritur pyetjen: a do ta pengojë ardhja e një sulmuesi të ri zhvillimin e tij te Juventusi? Përgjigjja, sipas burimeve pranë klubit, është jo domosdoshmërisht.
Edhe pse Spalletti ka qenë i qartë për profilin e sulmuesit që kërkon, kjo nuk do të thotë se David do ta humbasë vendin në formacionin startues nëse vjen një “numër 9” i ri.
Një përforcim që mund ta ndihmojë Davidin
Përkundrazi, ardhja e një sulmuesi fizik mund të rrisë edhe më shumë efikasitetin e Davidit. Një lojtar që mban topin, hap hapësira dhe tërheq mbrojtësit kundërshtarë do t’i krijonte më shumë mundësi kanadezit për të shfrytëzuar lëvizjet e tij në zonë.
David është mësuar të luajë me një partner në sulm edhe te Kombëtarja e Kanadasë, ndaj një skemë e tillë mund t’i përshtatet mjaft mirë.
Nuk është rastësi që Juventusi, përjashtuar Federico Chiesan, është lidhur kryesisht me sulmues fizikë në këtë afat të janarit, si Jean-Philippe Mateta, Youssef En-Nesyri dhe Beto.
Çështja Vlahović dhe planet e Juventusit
Juventusi aktualisht ka edhe një qendërsulmues klasik në skuadër, Dusan Vlahovic, por serbi është i dëmtuar dhe nuk pritet të rikthehet para mesit të shkurtit ose madje marsit. Për më tepër, kontrata e tij skadon në qershor dhe gjithçka tregon se ai do të largohet nga Torino si lojtar i lirë në fund të sezonit.
David tashmë ka fituar konkurrencën ndaj Lois Opendas për të qenë sulmuesi kryesor pas dëmtimit të Vlahovicit, ndërsa Spalletti ka kaluar edhe në një formacion të ri 4-2-3-1, duke u larguar nga skema 3-4-2-1.
Trajneri italian duket se ka një ide të qartë për riformësimin e repartit ofensiv në muajt e ardhshëm. /Telegrafi/
- YouTube www.youtube.com