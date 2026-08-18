Blake Lively ka reaguar me një mesazh prekës pas vdekjes së Hayden Panettiere, duke kujtuar njëkohësisht edhe Michelle Trachtenberg.

Aktorja 38-vjeçare u kërkoi fansave të tregojnë më shumë mirësi dhe të mos gjykojnë atë që të tjerët mund të jenë duke përjetuar në jetën e tyre.

Në “Instagram Stories”, Lively publikoi një montazh me momente nga filmi i Disney-t Ice Princess, ku Panettiere dhe Trachtenberg luajtën së bashku në vitin 2005, shkruan DailyMail.

“Jini, të sjellshëm. Nuk e dini kurrë se çfarë po kalojnë të tjerët”, shkroi ajo, duke shtuar: “Faleminderit të dyja këtyre grave për gjithë gëzimin që u sollët kaq shumë njerëzve”.

Panettiere u nda nga jeta më 16 gusht 2026, në moshën 36-vjeçare, ndërsa Trachtenberg ndërroi jetë më 26 shkurt 2025, në moshën 39-vjeçare.

Dy aktoret kishin ndarë ekranin në Ice Princess, ndërsa Trachtenberg dhe Lively kishin punuar së bashku edhe në serialin e njohur Gossip Girl.

Pas vdekjes së Trachtenberg, Lively kishte ndarë një tjetër homazh emocional për kolegen e saj, duke kujtuar takimin e tyre të parë në sheshxhirimin e Gossip Girl dhe duke e përshkruar atë si një person jashtëzakonisht besnik, të sjellshëm dhe të ndjeshëm.

Ice Princess, Trachtenberg interpretoi Casey Carlyle, ndërsa Panettiere luajti Gen Harwood.

Filmi i vitit 2005 rrëfen historinë e një vajze të re që zbulon pasionin për patinazhin artistik dhe përballet me rivalitetin, por edhe miqësinë, në botën e këtij sporti. /Telegrafi/

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