Jessica Simpson shfaqet provokuese me të brendshme pas ndarjes, reagojnë fansat
Jessica Simpson, 45 vjeçe, ka tërhequr vëmendje me një set të ri fotosh me të brendshme, vetëm pak kohë pasi ka folur hapur për ndarjen nga bashkëshorti i saj Eric Johnson.
Këngëtarja dhe stilistja u shfaq në formë të shkëlqyer, duke pozuar me reçipeta me lule dhe veshje elegante që theksonin fizikun e saj, ndërsa promovonte koleksionin e saj të ri në Walmart, shkruan DailyMail.
Ajo ka treguar se periudha pas ndarjes ka qenë emocionale, duke e përshkruar përvojën si një ndryshim të madh në jetën e saj që nga tetori i vitit 2023.
Në një postim të ndjerë, Simpson tha se muzika dhe performancat në skenë e kanë ndihmuar të përballojë dhimbjen, duke i përshkruar koncertet si një “shtëpi ndjenje” për të.
Pavarësisht sfidave personale, ajo vazhdon aktivitetin e saj artistik dhe biznesor, duke qëndruar aktive me projekte të reja dhe turne muzikor. /Telegrafi/