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Jessica Simpson, 45 vjeçe, ka tërhequr vëmendje me një set të ri fotosh me të brendshme, vetëm pak kohë pasi ka folur hapur për ndarjen nga bashkëshorti i saj Eric Johnson.

Këngëtarja dhe stilistja u shfaq në formë të shkëlqyer, duke pozuar me reçipeta me lule dhe veshje elegante që theksonin fizikun e saj, ndërsa promovonte koleksionin e saj të ri në Walmart, shkruan DailyMail.

Ajo ka treguar se periudha pas ndarjes ka qenë emocionale, duke e përshkruar përvojën si një ndryshim të madh në jetën e saj që nga tetori i vitit 2023.

Në një postim të ndjerë, Simpson tha se muzika dhe performancat në skenë e kanë ndihmuar të përballojë dhimbjen, duke i përshkruar koncertet si një “shtëpi ndjenje” për të.

Pavarësisht sfidave personale, ajo vazhdon aktivitetin e saj artistik dhe biznesor, duke qëndruar aktive me projekte të reja dhe turne muzikor. /Telegrafi/

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