Jennifer Lopez solli një fans në skenë, ai i tha se quhej Ben: Reagimi i saj i bëri të gjithë të qeshnin
Ylli i muzikës amerikane Jennifer Lopez ftoi një fans në skenë në një koncert në Los Vegas. Reagimi i saj kur ai i tha se emri i tij ishte Ben i bëri të gjithë të qeshnin.
"Si quhesh?" e pyeti ajo, të cilit ai iu përgjigj, "Ben." Ajo tha, "Ben? Ëëë. Eja këtu", dhe shpërtheu në të qeshura. Ajo i mori dorën dhe e çoi prapa skenës. Klipi tërhoqi vëmendjen e përdoruesve të mediave sociale.
“Ajo është një mbretëreshë”, “Ky reagim nuk na habit aspak”, “Për të, vetëm Beni hyn në lojë”, janë disa nga komentet.
Jennifer Lopez dhe Ben Affleck ishin bashkë për herë të parë nga viti 2002 deri në vitin 2004. Ata e ringjallën marrëdhënien e tyre në vitin 2022 dhe u martuan një vit më vonë. Megjithatë, martesa e tyre nuk zgjati. Ajo kërkoi divorc në vitin 2024.
Kjo nuk është hera e parë që Lopez bën shaka për marrëdhëniet e saj të kaluara. Më herët këtë muaj, ajo përmendi ish-bashkëshortin e saj Marc Anthony.
"Pas divorcit tim të tretë, atëherë fillova të përmirësohesha vërtet në këtë aspekt", tha Lopez me shaka për martesën e saj me këngëtarin portorikan, nga i cili u divorcua në vitin 2014. /Telegrafi/