Jelekë ftohës, ventilatorë dhe staf mjekësor: Gjermania në betejë me temperaturat e Botërorit
Kombëtarja e Gjermanisë po përballet me temperatura përvëluese gjatë qëndrimit të saj në kampin bazë në Winston-Salem, ku termometri ka arritur deri në 41 gradë Celsius.
Për t’i ndihmuar lojtarët të përballojnë kushtet e vështira klimatike, janë ndërmarrë masa të shumta nga stafi teknik dhe partnerët e ekipit.
Prodhuesi i pajisjeve sportive Adidas u ka siguruar futbollistëve jelekë specialë për ftohje, të cilët përdoren gjatë stërvitjeve dhe periudhave të rikuperimit.
Po ashtu, në ambientet stërvitore janë vendosur ventilatorë të posaçëm që lëshojnë avull uji për të ulur temperaturën dhe për të krijuar kushte më të favorshme për lojtarët.
Për shkak të rrezikut që paraqesin temperaturat e larta, ekipet mjekësore janë në gatishmëri të vazhdueshme gjatë seancave stërvitore, si masë parandaluese ndaj çdo problemi të mundshëm shëndetësor.
Përzgjedhësi Gjermanisë, Julian Nagelsmann, ka vendosur gjithashtu një strategji interesante për përshtatjen e ekipit me klimën amerikane.
Ai u ka kërkuar lojtarëve të shmangin qëndrimin e gjatë në ambiente me ajër të kondicionuar dhe të kalojnë sa më shumë kohë jashtë.
Sipas teknikut gjerman, ekspozimi gradual ndaj temperaturave të larta do t’i ndihmojë futbollistët të adaptohen më shpejt me kushtet që do të hasin gjatë ndeshjeve të Kupës së Botës.
Vapa ekstreme pritet të jetë një nga sfidat më të mëdha të këtij Botërori dhe Gjermania duket se nuk po lë asgjë rastësisë në përgatitjet e saj për turneun./Telegrafi/