“Më pyeti nëse isha i dehur”, Nagelsmann i bën telefonatën që e çmendi mesfushorin gjerman
Assan Ouedraogo është thirrur në mënyrë surprizë në kombëtaren gjermane për Kupën e Botës 2026. Talenti i RB Leipzig u përfshi në listë për të zëvendësuar të dëmtuarin Lennart Karl dhe tashmë ka rrëfyer me humor se si e mori këtë lajm të madh.
Futbollisti i Bayern Munich, Karl, pësoi një dëmtim të rëndë në kofshë gjatë seancës së fundit stërvitore të “Die Mannschaft”, duke e detyruar trajnerin Julian Nagelsmann të thërrasë Ouedraogon si zëvendësues të 20-vjeçarit.
Lajmi për grumbullimin e tij i erdhi Ouedraogos në një moment total relaksi. Mesfushori po shijonte pushimet në Marbella të Spanjës kur telefoni i ra papritur dhe në anën tjetër ishte trajneri i kombëtares gjermane, Julian Nagelsmann. Për lojtarin e Leipzigut, ky moment ndryshoi gjithçka.
“Po shtrihesha në shezlong, jashtëzakonisht i relaksuar. Pastaj erdhi telefonata dhe kalova nga zero në 180 në një çast, një shpërthim emocionesh”, e përshkroi situatën Ouedraogo për Sky Germany.
Për të ruajtur privatësinë e bisedës dhe për të përpunuar lajmin, ai u largua me nxitim: “Vrapova rreth qoshes që të mos më dëgjonte askush.”
Telefonata nuk ishte plotësisht formale, megjithatë. Duke qenë se Ouedraogo ndodhej me pushime me miqtë e tij, Nagelsmann bëri edhe një shaka të vogël, ose të paktën u sigurua që lojtari të ishte në gjendje të qartë mendore.
“Ai madje më pyeti nëse isha i dehur”, zbuloi me të qeshur lojtari i Leipzigut. Megjithatë, përgjigjja e talentit të ri ishte e shpejtë dhe serioze./Telegrafi/