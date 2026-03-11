Jasir Asani optimist për fitoren e Shqipërisë ndaj Polonisë
Jasir Asani, sulmuesi i Kombëtares shqiptare, ka shënuar gjashtë gola me fanellën kuqezi, njëri prej të cilëve ndaj Polonisë, kundërshtares së Shqipërisë në gjysmëfinalen e playoff-it për Kupën e Botës 2026.
Golin e tij ndaj Polonisë Asani e realizoi në fitoren 2:0 në Tiranë më 10 shtator 2023.
Sulmuesi shpreson të rikrijojë këtë sukses edhe në ndeshjen e radhës, më 26 mars në Varshavë.
“Emocione ka çdo ndeshje dhe kur shënon gol ndaj një përfaqësuese siç është Polonia nuk e harron asnjëherë. Kam përjetuar emocionet më të mëdha kur shënova golin. Uroj të shënoj sërish gol ndaj Polonisë”, ka thënë Asani për Federatën Shqiptare të Futbollit.
Ai ka vlerësuar skuadrën polake, por mbetet optimist për shanset e Shqipërisë.
“Polonia ka lojtarë të mirë, por edhe ne kemi lojtarë që luajnë në kampionate të mira. Uroj të mos kemi lëndime dhe të jemi gati 100 %”.
“Do të jetë ndeshje e vështirë, por duhet të shkojmë për të fituar. Me ndihmën e të gjithëve mund t’ia dalim. Në shtëpi e kemi mposhtur dhe duhet të jemi të fokusuar maksimalisht në ndeshje”.
Jasir Asani aktualisht luan te klubi i njohur iranian Esteghali.
Tri ditë pas fillimit të luftës në Lindjen e Mesme, ai u largua nga Irani dhe ndodhet aktualisht në Shkup. /Telegrafi/