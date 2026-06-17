James Rodriguez nuk i përmbushi kurrë pritshmëritë e vitit 2014, por ende mund ta udhëheqë Kolumbinë në Kupën e Botës
Kur James Rodriguez shpërtheu në Kupën e Botës 2014 në Brazil, ai u shndërrua menjëherë në një nga emrat më të përfolur të futbollit botëror.
Mesfushori kolumbian fitoi “Këpucën e Artë” me gjashtë gola dhe magjepsi tifozët me talentin, elegancën dhe kreativitetin e tij.
Vetë James ka pranuar se goli i tij i preferuar në atë turne ishte ai kundër Japonisë, kur me një lëvizje mjeshtërore kaloi mbrojtjen dhe realizoi me shumë klas. Megjithatë, ishte supergoli ndaj Uruguait në fazën e 1/8-ës që ndryshoi përgjithmonë karrierën e tij.
Në stadiumin “Maracana”, James kontrolloi topin me gjoks jashtë zonës dhe më pas lëshoi një goditje të fuqishme me të majtën që përfundoi në rrjetë. Ai gol konsiderohet ende një nga më të bukurit në historinë e Kupës së Botës.
Performanca e tij bëri jehonë në të gjithë botën. Edhe ylli i NBA-së, LeBron James, mbeti i impresionuar, duke shkruar në rrjetet sociale se kishte gjetur lojtarin e tij të preferuar të turneut.
Ish-trajneri i Arsenalit, Arsene Wenger, e përshkroi kolumbianin si një futbollist me inteligjencë të jashtëzakonshme, vizion të rrallë dhe aftësi të veçanta në pasimin e topit.
Nga ëndrra te Real Madridi
Vetëm pak javë pas përfundimit të Botërorit, James realizoi një tjetër ëndërr duke firmosur me gjigantin spanjoll, Real Madrid.
Në atë kohë, ai konsiderohej si një nga talentet më të mëdha të futbollit botëror. Legjenda kolumbiane Carlos Valderrama madje deklaroi se James kishte gjithçka për t’u bërë lojtari më i mirë në botë.
Me teknikë të shkëlqyer, vizion të jashtëzakonshëm dhe një goditje të frikshme, ai dukej i destinuar për madhështi.
Ish-trajneri i Kolumbisë, Jose Pekerman, vlerësonte inteligjencën e tij në fushë dhe aftësinë për të kuptuar lojën në një moshë shumë të re.
Talenti nuk mjaftoi
Megjithatë, karriera e James nuk arriti kurrë nivelet që shumë prisnin pas Botërorit të vitit 2014. Pavarësisht periudhave të mira te Real Madridi dhe më pas te Bayern Munich, ai nuk arriti të ruante vazhdimësinë në elitën e futbollit europian.
Ish-mjeku i kombëtares kolumbiane, Hector Fabio Cruz, e kritikoi publikisht në vitin 2019, duke pretenduar se mesfushori nuk ishte mjaftueshëm i përkushtuar ndaj përgatitjes fizike dhe disiplinës profesionale.
Sipas tij, ndërsa lojtarë si Cristiano Ronaldo investonin maksimalisht në përgatitjen e tyre edhe gjatë pushimeve, James shpesh nuk tregonte të njëjtin nivel profesionalizmi.
Ende shpresa e Kolumbisë
Sot, në prag të një tjetër Kupe Bote, James Rodriguez nuk është më superylli që tronditi Brazilin në vitin 2014.
Megjithatë, ai mbetet figura më e rëndësishme e Kolumbisë dhe lideri që mund ta udhëheqë skuadrën drejt një surprize të madhe.
Ndoshta ai nuk e përmbushi kurrë plotësisht potencialin që i atribuohej një dekadë më parë, por përvoja, cilësia dhe personaliteti i tij vazhdojnë ta bëjnë një armë të fortë për Kolumbinë në skenën më të madhe të futbollit botëror. /Telegrafi/