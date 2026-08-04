Jadon Sancho ka marrëveshje me një numër klubesh, por nuk ka vendosur ende për të ardhmen
Ish-sulmuesi i Manchester United, Jadon Sancho, ende nuk ka gjetur një klub të ri pasi u largua nga Old Trafford si lojtar i lirë këtë verë.
Sipas mediumit Sky Sports, anglezi ka marrëveshje në parim me 'një numër klubesh' në Evropë, Arabinë Saudite dhe Lindjen e Mesme.
Megjithatë, ylli anglez ende nuk ka vendosur se ku do ta vazhdojë karrierën dhe momentalisht po peshon secilën mundësi.
JUST IN: Jadon Sancho has agreements in principle with a number of clubs in Europe, Saudi Arabia and the Middle East.
It is understood Sancho is assessing all his options before making a final decision. pic.twitter.com/JFv04knXlc
— Sky Sports News (@SkySportsNews) August 4, 2026
Më parë, Borussia Dortmund u përfol se ishte e interesuar ta rikthente atë për një periudhë të tretë në Gjermani. Por, nuk është e qartë nëse skuadra e Bundesligës është një nga klubet me të cilat Sancho ka një marrëveshje.
26-vjeçari ka pasur një rekord të përzier kohët e fundit, pasi kaloi dy sezonet e fundit e gjysmë të kontratës së tij me United në huazim te Dortmund, Chelsea dhe Aston Villa.
Ndryshe, 26-vjeçari ka një vlerë tregu prej 18 milionë eurosh, ndërsa Djajtë e Kuq kanë shpenzuar plotë 85 milionë euro për blerjen e tij nga Dortmundi në vitin 2021. /Telegrafi/