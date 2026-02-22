Jacob Elordi flet për skenat intime në “Wuthering Heights”: Nuk është ndryshe nga koreografia e një skene luftimi ose vallëzimi
Jacob Elordi ka ndarë këndvështrimin e tij të habitshëm mbi xhirimin e skenave intime me bashkë-aktoren Margot Robbie në filmin e ri “Wuthering Heights”.
Ai i krahasoi ato me koreografinë e skenave të luftës ose të vallëzimit, duke e përshkruar procesin si “super teknik”.
28-vjeçari tha për The Sun: “Është si ‘Aksion’ dhe si një kalë në pistën e garave – direkt nga porta. Nuk është ndryshe nga koreografia e një skene luftimi ose vallëzimi. Veçanërisht kur nuk është një skenë seksi, por jam mbi (Margot) me duart e mia – gjithçka është koreografuar. Duhet të përshtatet në kornizë dhe me ndriçimin”.
Filmi tregon historinë tragjike të Heathcliff dhe Cathy, të vendosur në moçalet e egra të Yorkshire-it, dhe eksploron marrëdhënien intensive dhe shkatërruese midis tyre. Adhuruesit e filmit e kanë cilësuar tashmë dramën si “filmi i vitit” dhe kanë ndarë emocione të forta në mediat sociale.
Regjisorja britanike Emerald Fennell, 40 vjeçe, tha se synonte një reagim intensiv nga publiku: “Dua shumë përqafime (në kinema). Mendoj se çfarëdo që mund të bëni – më falni”.
Së fundmi, Jacob dhe Margot përfunduan turneun promocional botëror dhe bënë një paraqitje surprizë në Brisbane më 15 shkurt, duke promovuar versionin e tyre të romanit klasik të Emily Brontë. /Telegrafi/