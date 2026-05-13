Jackpot prej 78 milionë dollarësh tërhiqet pak para skadimit të biletës
Një jackpot lotarie prej 78 milionë dollarësh në Texas u tërhoq vetëm pak ditë para se bileta fituese të skadonte.
Fituesi ishte një kompani nga South Dakota, e identifikuar si “Jua-Ri Trust Agreement”, e menaxhuar nga Trident Trust Company Inc. nga Sioux Falls.
Bileta fituese ishte blerë më 15 nëntor 2025 në një dyqan në Brownsville të Texasit dhe përputhej me të gjashtë numrat fitues.
Sipas rregullave të lotarisë në Texas, fituesit kanë 180 ditë kohë për të kërkuar çmimin, përndryshe ai humbet.
Kompania zgjodhi pagesën e menjëhershme në para, duke marrë rreth 43.7 milionë dollarë para taksave. Ky ishte një nga jackpot-et më të mëdha në historinë e Lotto Texas.
Mediat amerikane raportojnë se përdorimi i një trusti nga South Dakota i lejon fituesit të mbetet anonim, falë ligjeve të forta të privatësisë në atë shtet. /Telegrafi/