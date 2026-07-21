"Ja si duket kur nuk e vlerëson veten si grua", Lamine Yamal nën kritika për sjelljen e tij ndaj partneres
Futbollisti i kombëtares spanjolle, Lamine Yamal, është bërë cak i kritikave për sjelljen e tij ndaj të dashurës së tij Ines Garcia Santos, pas fitores së Kupës së Botës.
Pasi Spanja fitoi kampionatin botëror, partnerja e tij ndau një foto të tyre duke mbajtur trofeun dhe shkroi: "Ia dole, urime dashuria ime. Je kampione bote".
Jamali u përgjigj: "Të dua, dashuria ime".
Ata u filmuan duke u përqafuar dhe puthur gjatë festimeve të fitores në Kupën e Botës, por reagimet dhe sjellja e Yamalit ndaj partneres së tij u bënë objekt diskutimi në rrjetet sociale.
Shumë nga fansat e tij theksuan se ai injoron dashurinë që i jep partnerja e tij, si dhe e injoron atë, ndërsa ajo përpiqet më kot.
“Kështu sillet një burrë kur nuk e vlerëson veten si grua”, “Pse Lamine Yamal e injoron të dashurën e tij në atë mënyrë”, “Është kaq e bukur, nuk e di pse e injoron”, “Vajzë e varfër, çfarë turpi”, ishin vetëm disa nga komentet në video që tregonin sjelljen e Yamal.
Thashethemet për lidhjen e Yamalës dhe Garcia Santos filluan në prill të këtij viti, por ajo theksoi se ata kanë qenë bashkë shumë më gjatë sesa mendojnë njerëzit. Ajo zbuloi gjithashtu se ata njihen prej tre vitesh. /Telegrafi/