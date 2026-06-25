Ja kur mund të dalin në shitje Samsung Galaxy Z Fold8, Fold8 Ultra dhe Flip8
Samsung Galaxy Z Fold8 (i Gjerë), Galaxy Z Fold8 Ultra dhe Galaxy Z Flip8 thuhet se do të zbulohen më 22 korrik në një ngjarje në Londër.
Dhe nëse Samsung vërtet i zbulon këto telefona të palosshëm atë ditë, shitjet e tyre mund të fillojnë në fillim të gushtit.
Ende nuk ka asnjë informacion nga Samsung për datën e zbulimit ose shitjes së këtyre telefonave, por nëse i besojmë platformës letoneze të tregtisë elektronike PriceBee, Galaxy Z Fold8 do të jetë i disponueshëm duke filluar nga 5 gushti. Të paktën në Evropë.
Së bashku me Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra dhe Galaxy Z Flip8 gjithashtu mund të dalin në shitje më 5 gusht.
Samsung pritet të zbulojë orët e reja Galaxy së bashku me telefonat e palosshëm më 22 korrik, kështu që mund t'i shohim edhe ato të dalin në shitje duke filluar nga 5 gushti. /Telegrafi/