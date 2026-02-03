Izraeli ushtron presion për sulme ndaj Iranit, Trump po refuzon deri më tani
Zyrtarë të lartë izraelitë, përfshirë kreun e Forcave të Mbrojtjes së Izraelit (IDF), Eyal Zamir, i cili vizitoi Uashingtonin gjatë fundjavës, kanë shtyrë SHBA-të për të goditur Iranin, por presidenti amerikan, Donald Trump është i rezervuar.
Raporti thotë se Zamir i ka dhënë një informim Kryetarit të Shefave të Shtabit të Përbashkët, gjeneralit Dan Caine, mbi planet sulmuese dhe mbrojtëse të Izraelit në rast të një lufte me Iranin.
“Është e sigurt të thuhet se asgjë nuk doli nga ajo takim që të ndryshojë mendimin e tij ose të presidentit për sulmin ndaj Iranit”, citohet të ketë thënë një zyrtar amerikan, duke iu referuar Caine dhe Trump.
“Janë vërtet izraelitët ata që duan një sulm. Presidenti thjesht nuk është aty”, thotë zyrtari.
Një tjetër zyrtar i lartë amerikan thotë se Trump “nuk dëshiron ta bëjë këtë vërtet”.
Raporti citon tre këshilltarë të lartë të Trumpit që thonë se, ndërsa presidenti fillimisht preferonte sulmet gjatë protestave masive në Iran, tani ndjen se nisja e një veprimi ushtarak nuk do të ishte rruga e duhur. Njëri prej tyre thotë se skepticizmi qëndron për shumë në rrethin e ngushtë të Trump.
Megjithatë, një zyrtar i lartë nga një nga vendet ndërmjetësuese i thotë Axios se qëndrimi i Trump mund të ndryshojë nëse Irani nuk tregon gatishmëri për të plotësuar kërkesat e SHBA-së.
“Nëse Irani nuk vijon në bisedimet të premten me gjëra konkrete, ai mund të gjejë veten shumë shpejt në një situatë shumë të keqe”, thotë zyrtari. /Telegrafi/