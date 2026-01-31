Sauditët nuk do të kundërshtojnë një sulm të ri të SHBA-së ndaj Iranit
Arabia Saudite, pavarësisht deklaratave publike për përmbajtje dhe zgjidhje diplomatike, duket se në prapaskenë ka një qëndrim dukshëm më të butë ndaj një sulmi të mundshëm amerikan kundër Iranit.
Kjo del nga informacione të siguruara gjatë një takimi privat në Uashington, ku ministri saudit i Mbrojtjes, princi Khalid bin Salman, ka dhënë sinjale se Riadi nuk do ta kundërshtonte një ndërhyrje ushtarake të SHBA-së.
Sipas burimeve të pranishme në takim, princi Khalid ka shprehur bindjen se nëse Shtetet e Bashkuara nuk veprojnë ndaj Teheranit, regjimi iranian do të dalë edhe më i fuqishëm nga situata aktuale, raporton axios.
Ky qëndrim përfaqëson një kontrast të fortë me retorikën publike të Arabisë Saudite, e cila vetëm pak javë më parë kishte paralajmëruar për pasoja të rënda rajonale në rast të një sulmi ushtarak ndaj Iranit.
Zyrtarisht, Riadi ka insistuar se nuk do të lejonte përdorimin e hapësirës së tij ajrore për operacione ushtarake amerikane dhe se preferonte dialogun diplomatik për uljen e tensioneve në Lindjen e Mesme.
Megjithatë, deklaratat private të ministrit saudit sugjerojnë se mbretëria është e gatshme të tolerojë një përshkallëzim ushtarak, nëse kjo shihet si mënyrë për të frenuar ndikimin iranian në rajon.
Ky zhvillim ka ngritur pikëpyetje serioze mbi sinqeritetin e politikës së jashtme saudite dhe ka shtuar shqetësimet për një destabilizim të mëtejshëm të rajonit.
Analistët vlerësojnë se ky “dualizëm diplomatik” - një gjuhë publike e moderuar dhe një qëndrim privat më agresiv - pasqyron frikën e thellë të Arabisë Saudite nga zgjerimi i ndikimit iranian në Lindjen e Mesme.
Situata mbetet e tensionuar, ndërsa çdo veprim i SHBA-së ndaj Iranit pritet të ketë pasoja të gjera jo vetëm për marrëdhëniet ndërkombëtare, por edhe për sigurinë dhe stabilitetin e gjithë rajonit. /Telegrafi/