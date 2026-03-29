Izraeli do të marrë masa të ashpra kundër dhunës së kolonëve në Bregun Perëndimor
Një dokument i parë ekskluzivisht nga Euronews tregon udhëzime nga zyra e kryeministrit Benjamin Netanyahu drejtuar ushtrisë dhe policisë izraelite, për të goditur dhunën e kolonëve kundër palestinezëve në Bregun Perëndimor.
Udhëzimet, të ndara në një dokument jo publik të titulluar "Direktiva e kryeministrit për luftimin e krimeve nacionaliste në Jude dhe Samari", janë një veprim jashtëzakonisht i pazakontë për administratën Netanyahu.
Judea dhe Samaria janë emrat biblikë të zonës së njohur sot si Bregu Perëndimor, transmeton Telegrafi.
Ushtria kishte njoftuar javën e kaluar se po devijonte trupat nga ofensiva e saj e vazhdueshme në Liban në Bregun Perëndimor me qëllim frenimin e dhunës së kolonëve hebrenj.
Është hera e parë që Izraeli tërheq forcat nga një front aktiv lufte për t'i dërguar ato në një territor të konsideruar shumë më pak të rrezikshëm ose kritik.
Lajmi vjen gjithashtu mes paralajmërimeve nga Shefi i Shtabit të IDF-së, gjeneral- lejtnant Eyal Zamir se ushtria është pranë rënies për shkak të mungesës së madhe të fuqisë punëtore, pasi është e shtrirë në disa fronte në të gjithë Gazën, Libanin, Sirinë dhe Bregun Perëndimor, duke rezultuar në një mungesë trupash.
Rreth 700,000 kolonë jetojnë në Bregun Perëndimor dhe në Jerusalemin Lindor, si dhe 3.8 milionë palestinezë që shpresojnë të krijojnë një shtet të ardhshëm atje.
Të dy territoret janë të pushtuara në mënyrë të paligjshme sipas ligjit ndërkombëtar, megjithëse Izraeli e kundërshton këtë.
Aktiviteti i vendbanimeve është rritur vazhdimisht nën Netanyahun dhe veçanërisht që nga zgjedhja e presidentit të SHBA-së, Donald Trump.
Një mbështetës i vendosur i Izraelit, Trump, ndryshe nga paraardhësit e tij, është përmbajtur nga dënimi i zgjerimit të vendbanimeve, megjithëse ai kundërshtoi planet për të aneksuar Bregun Perëndimor.
Në tre muajt e parë të vitit 2025, Izraeli miratoi më shumë banesa në vendbanime sesa në të gjithë vitin 2024, sipas organizatës izraelite të avokimit Peace Now.
Elementët radikalë hebrenj të kolonëve janë inkurajuar nga prania e politikanëve të vijës së ashpër në qeverinë izraelite, siç është ministri i Financave, Bezalel Smotrich.
Në vitin 2023, Smotrich krijoi një organ të ri qeveritar të quajtur "Administrata e Vendbanimeve" që ai mbikëqyr personalisht dhe që lejon vendime më të shpejta për zgjerimin e vendbanimeve.
Direktiva e kryeministrit, siç u pa nga Euronews, u lëshua në mbledhjen e fundit të kabinetit të sigurisë më 25 mars. Ajo thotë se trupat e IDF në Bregun Perëndimor do të "përforcohen për të forcuar luftimin e krimeve nacionaliste dhe për të siguruar praninë efektive të forcave në zonat e fërkimit".
Nuk do të lejohen qendra të reja vendbanimesh në Zonën B, një pjesë e Bregut Perëndimor që është nën kontrollin e përbashkët palestinez dhe izraelit.
Netanyahu në të kaluarën e ka dënuar dhunën e kolonëve, megjithëse zakonisht e përshkruan atë si vepër të disa ekstremistëve dhe jo si një fenomen të përhapur, duke e bërë këtë ndryshim në politikë dhe tërheqjen e trupave edhe më të jashtëzakonshme.
Direktiva gjithashtu përshkruan sanksione ekonomike kundër kolonëve që do të ngrinin ilegalisht poste të reja, për shkak të kostos së shkaktuar nga IDF për çmontimin e tyre.
Ajo u bën thirrje ministrave të qeverisë të mbështesin "luftën kundër krimeve nacionaliste në Jude dhe Samari", në atë që duket të jetë një paralajmërim i fshehur për Smotrich dhe ministrin e sigurisë kombëtare Itamar Ben-Gvir, një tjetër anëtar i kabinetit të linjës së ashpër që promovon zgjerimin e vendbanimeve.
Disa vende evropiane kanë vendosur sanksione ndaj të dy ministrave, duke përfshirë një ndalim udhëtimi.
Dokumenti përmend gjithashtu krijimin e një administrate të posaçme brenda Ministrisë së Mbrojtjes për t'u marrë me fenomenin "Hilltop Youth", duke iu referuar të rinjve ekstremistë fetarë-nacionalistë hebrenj që jetojnë në Bregun Perëndimor dhe që mbështesin dëbimin e të gjithë palestinezëve dhe krijimin e një shteti fetar. /Telegrafi/