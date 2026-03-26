Izraeli dhe SHBA-ja i heqin nga lista e eliminimit ministrin e Jashtëm dhe kryetarin e parlamentit
Izrael ka hequr ministrin e jashtëm të Iran nga lista e objektivave për eliminim, pas ndërhyrjes së Pakistan.
Abbas Araqchi dhe kryetari i parlamentit, Mohammad Baqer Qalibaf, ishin pjesë e listës së ekzekutimit deri sa Pakistan i kërkoi Uashingtonit që të mos ndërmerrte veprime ndaj tyre. Në përgjigje, SHBA-ja i kërkoi Izraelit të tërhiqej nga plani, sipas një zyrtari pakistanez që foli për Reuters.
Që nga fillimi i konfliktit dhe pas vrasjes së disa zyrtarëve të lartë iranianë, Araqchi ka fituar një profil gjithnjë e më të rëndësishëm në politikën e Iranit, shkruan skynews.
Zyrtari pakistanez tha se “izraelitët kishin koordinatat dhe donin t’i eliminojnë. Ne i thamë SHBA-së se nëse ata do të vriteshin gjithashtu, nuk do të kishte më askënd për t’u biseduar. Prandaj, SHBA-ja kërkoi nga Izraeli të tërhiqej”.
Donald Trump ka deklaruar se SHBA po negocion me Iranin për një armëpushim, një pretendim që Irani e mohon.
Raportohet se të dy vendet kanë publikuar propozime të veçanta për armëpushim, duke sinjalizuar një përpjekje për zbutjen e tensioneve në rajon. /Telegrafi/