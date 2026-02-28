Izraeli dhe Irani në luftë të hapur - sulmet dhe kundërpërgjigjet e fundit
Izraeli ka nisur një operacion ushtarak të gjerë kundër Iranit, i quajtur “Operation Lion’s Roar” - me goditje raketore mbi objektiva në Teheran dhe qytete të tjera iraniane.
Sulmi është bashkëkoordinuar me Shtetet e Bashkuara dhe përfshin objektiva ushtarake dhe infrastruktura kritike iraniane.
Izraeli e paraqet këtë si sulm parandalues ndaj “kërcënimeve serioze” iraniane, përfshirë programin bërthamor dhe raketor.
Gjendja e jashtëzakonshme është shpallur në Izrael dhe qytetarëve po u rekomandohen të shkojnë drejt bunkerëve për strehim.
Kundërpërgjigja e Iranit
Irani ka nisur kundërsulmet me raketa dhe dronë drejt Izraelit, duke goditur edhe bazat amerikane në rajon (Bahrejn, Katar, Kuvajt) dhe objektiva të tjera.
Zyrtarë iranianë kanë deklaruar se nuk ka “vija të kuqe” dhe se të gjitha interesat amerikane dhe izraelite në Lindjen e Mesme mund të konsiderohen objektiva të ligjshëm për sulm.
Liderët iranianë kanë premtuar një “kundërpërgjigje të ashpër” ndaj sulmeve izraelite dhe amerikane dhe kanë deklaruar se do ta ushtrojnë të drejtën për të mbrojtur vendin e tyre.
Përse po ndodh kjo tani?
Përplasja aktuale është shkaktuar nga një kombinim faktorësh.
Deri në fillim të vitit 2026, tensionet u rritën për shkak të mosmarrëveshjeve për programin bërthamor iranian dhe bisedimet e dështuar për kufizime dhe verifikime.
Izraeli dhe SHBA-ja argumentojnë se veprimet janë me qëllim parandalimin e kërcënimeve potenciale, ndërsa Irani i sheh si sulm në sovranitetin e tij. /Telegrafi/