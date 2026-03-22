Italia voton për referendumin e drejtësisë me rreziqe të larta, një provë e rëndësishme për qeverinë e Melonit
Qendrat e votimit në të gjithë Italinë u hapën të dielën për një referendum dy-ditor mbi reformën gjyqësore, e cila do të ndante rrugët e karrierës së gjyqtarëve dhe prokurorëve, një reformë që ka mprehur përçarjet politike dhe ka bashkuar opozitën e qendrës së majtë.
Në orën 12:00 të mesditës, sipas portalit Eligendo të Ministrisë së Brendshme, pjesëmarrja në votim arriti në 14.88% të votuesve të kualifikuar.
Kjo shifër është dyfishi i pjesëmarrjes së regjistruar në orën 12:00 të mesditës për referendumin e shtetësisë të vitit 2025 dhe është gjithashtu më e larta për çdo referendum në 23 vitet e fundit, transmeton Telegrafi.
Reforma kaloi tashmë në parlament në tetor, por nuk arriti të siguronte shumicën prej dy të tretash të nevojshme për të shmangur një votim popullor, duke e shndërruar atë në një provë kyçe për qeverinë e kryeministres Giorgia Meloni një vit para zgjedhjeve kombëtare.
Në qendrën e votimit votuesit do të marrin një fletë votimi të vetme në të cilën mund të zgjedhin midis dy opsioneve: "Po" (për të konfirmuar reformën) ose "Jo" (për të refuzuar reformën).
Sondazhet e fundit tregojnë se gara është shumë e ngushtë për t'u përcaktuar, me kampin "Jo" që po fiton vrull vonë.
Italia aktualisht operon një gjyqësor të unifikuar ku gjyqtarët dhe prokurorët i përkasin të njëjtit organ profesional. Ata japin të njëjtin provim pranimi dhe mund të ndërrojnë role gjatë karrierës së tyre.
Reforma do të përcaktonte rrugë të dallueshme karriere që kërkojnë një zgjedhje fillestare në fillim të një karriere. Ndërrimi i roleve nuk do të lejohej më.
Këshilli i Lartë i Magjistraturës, i cili aktualisht qeveris si gjyqtarët ashtu edhe prokurorët, do të ndahej në dy këshilla të veçanta - një për gjyqtarët dhe një për prokurorët. Të dy do të kryesoheshin nga presidenti italian.
Çdo këshill do të përbëhej nga një e treta anëtarë porotë dhe dy të tretat magjistratë. Anëtarët do të zgjidheshin me short dhe jo me zgjedhje.
Vota shihet nga shumë komentues si një provë për qeverinë e Melonit. Kryeministrja italiane fillimisht shmangu lidhjen shumë të ngushtë të imazhit të saj me referendumin, por një fitore "Po" do ta forconte ndjeshëm qëndrimin e saj në vend, së bashku me reputacionin e saj ndërkombëtar.
Ndërsa votimi afrohej dhe sondazhet u shtrënguan, Meloni ndryshoi strategji dhe përqafoi fushatën "Po".
"Nëse reforma nuk kalon këtë herë, ndoshta nuk do të kemi një shans tjetër", tha ajo në një aktivitet fushate javën e kaluar.
"Do të gjendemi me fraksione edhe më të fuqishme, gjyqtarë edhe më neglizhentë, dënime edhe më sureale, emigrantë, përdhunues, pedofilë, trafikantë droge që lirohen dhe që vënë në rrezik sigurinë tuaj", shtoi Meloni.
Lorenzo Pregliasco, analist politik dhe ekspert i sondazheve në YouTrend, tha se një fitore "Jo" "do të dërgonte një sinjal politik, duke dobësuar aurën e pathyeshmërisë së Melonit, ndërsa do ta shtynte opozitën e qendrës së majtë të thoshte se tashmë ekziston një alternativë në vend". /Telegrafi/