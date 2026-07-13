Ish-zëvendësministri në ish-partinë qeverisëse të Polonisë shfaqet duke ndihmuar ushtarët rusë
Për më shumë se katër vjet, Rusia ka zhvilluar një luftë në shkallë të plotë kundër Ukrainës dhe ofrimi i ndihmës për ushtarët e shtetit agresor konsiderohet gjerësisht si një akt jashtëzakonisht i diskutueshëm dhe moralisht i neveritshëm.
Raportet në lidhje me Krzysztof Tołwiński - një ish-anëtar i parlamentit polak në mandatin e tij të gjashtë dhe ish-zëvendësministër i Thesarit të shtetit në qeverinë e Jarosław Kaczyński - kanë shkaktuar alarm të veçantë, transmeton Telegrafi.
Politikani publikoi një video në të cilën njoftoi se u kishte dhënë kuti të ndihmës së shpejtë ushtarëve rusë, duke shkaktuar një valë kritikash në media dhe në publik.
Në video, Krzysztof Tołwiński tha se kishte përdorur fondet e tij për të blerë dhe shpërndarë kuti mjekësore ushtarëve rusë të stacionuar në front. Pamjet u regjistruan në territorin bjellorus.
"Kemi blerë - ja fatura - 20 komplete të ndihmës së shpejtë mjekësore në fushën e betejës, të cilat, nëpërmjet kolegut tonë, partisë që punon me ne, Partisë Liberale Demokratike të Bjellorusisë (LDPB), do t'ua kalojmë ushtarëve të Federatës Ruse, djemve në llogore, si ndihmë humanitare, asistencë mjekësore", tha Tołwiński në videon e publikuar.
Politikani gjithashtu pretendoi se rusët "gjithmonë mund të mbështeten në ndihmën tonë", ndërsa kritikoi mbështetjen që Polonia po i jep Ukrainës.
Ndërsa ia dorëzoi kompletet mjekësore udhëheqësit të LDPB-së, Oleg Gajdukiewicz, i cili është në listat e sanksioneve të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara, Tołwiński theksoi se ndihma do të shkonte për ushtarakët që merrnin pjesë në operacione ushtarake, të cilat ai i përshkroi si një luftë "për një rend të ri, për paqe, kundër nazizmit".
Tołwiński nuk u kufizua vetëm në sigurimin e pajisjeve; në video ai u bëri thirrje gjithashtu polakëve të mbështesin rusët në konfliktin e vazhdueshëm, duke e justifikuar qëndrimin e tij me nevojën për të "normalizuar marrëdhëniet" dhe duke u thirrur në idenë e "solidaritetit sllav".
Kjo nuk ishte hera e parë që Krzysztof Tołwiński shprehu pikëpamje të përafërta me narrativën e Kremlinit. Për disa vite ai është shfaqur në mediat bjelloruse dhe ruse, ka kritikuar autoritetet polake për mbështetjen e Ukrainës dhe ka shprehur mendime që ekspertët i kanë përshkruar si pro-ruse.
Në vitin 2023, Tołwiński mori drejtimin e një grupimi që themeloi të quajtur Front, i prezantuar si një parti agrare, por i kritikuar nga disa komentues për qëndrimin e tij pro-rus dhe kontaktet me qarqet politike bjelloruse.
Në maj 2026, Tołwiński paraqiti një kërkesë për të organizuar një tubim në varrezat e ushtarëve sovjetikë në Varshavë në Ditën e Fitores, një festë me rëndësi të veçantë për politikën historike të Rusisë. Në këtë aktivitet morën pjesë përfaqësues të Ambasadës së Federatës Ruse në Poloni dhe simpatizantë polakë të Kremlinit.
Në vitin 2026, Gjykata e Qarkut në Białystok e shpalli Krzysztof Tołwiński fajtor për fyerje të ukrainasve dhe nxitje të urrejtjes në baza kombëtare në një çështje të zhvilluar në bazë të një aktakuze plotësuese.
Pasi u shpall vendimi, Tołwiński tha se vendimi i gjykatës ishte për të një lloj "dallimi" dhe se forconte pozicionin e tij në debatin publik.
Dhënia e ndihmës humanitare civilëve dhe ushtarëve të plagosur është në përputhje me parimet e së drejtës ndërkombëtare.
Megjithatë, një ndihmë e tillë duhet të dallohet nga kutitë individuale të ndihmës së shpejtë të destinuara për përdorim të drejtpërdrejtë në fushën e betejës, të cilat janë pjesë e pajisjeve ushtarake dhe jo e mbështetjes humanitare.
Politikanë nga parti të ndryshme, komentues dhe përdorues të internetit kanë theksuar se dhënia e ndihmës një ushtrie që kryen agresion të armatosur kundër Ukrainës mund të jetë në kundërshtim me interesin kombëtar të Polonisë dhe politikën zyrtare të një shteti që mbështet Kievin përballë pushtimit rus.
Raportet e medias tregojnë se Zyra e Prokurorit Kombëtar po analizon informacionin në lidhje me rastin e ish-zëvendësministrit. Megjithatë, në këtë fazë, fillimi i procedurave zyrtare nuk është konfirmuar. /Telegrafi/