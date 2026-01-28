Ish-ylli i Liverpoolit: Rënia nga forma e Salah ka ndodhur si pasojë e këtij lojtari
Gary McAllister beson se Mohamed Salah po kalon një “vit paqëndrueshmërie” në Anfield, duke theksuar largimin e Trent Alexander-Arnold si shkakun kryesor të rënies së formës së egjiptianit.
Megjithatë, ish-mesfushori i Liverpoolit këmbëngul se 33-vjeçari ka ende shumë për të ofruar në nivelin më të lartë dhe e ka nxitur atë të refuzojë interesimin nga Liga Profesionale Saudite.
Duke folur për OLBG, McAllister theksoi se kimia taktike unike mes dyshes ishte për vite me radhë motori i sulmit të Liverpoolit.
Me Alexander-Arnold që nuk ndodhet më në Anfield për të dërguar pasime precize në hapësira, loja e Salahut ka pësuar në mënyrë të pashmangshme.
“Gjithashtu mendoj se humbja e Trent Alexander-Arnold ka qenë një faktor i madh për Mo, sepse kombinimet që ata kishin në krahun e djathtë, qoftë kur Mo hynte nga brenda dhe Trent ngjitej lart e gjerë, ato kombinime të vogla tashmë kanë zhdukur”, u shpreh McAllister.
“Ata e njihnin lojën e njëri-tjetrit në mënyrë perfekte. Sa herë që Mo kërkonte të shpërthente pas mbrojtjes dhe të depërtonte mes linjave, Trent ishte lojtari që gjente pasimin. Mo ka vuajtur nga largimi i Trent dhe ky ka qenë thjesht një vit paqëndrueshmërie”.
Ndërtimi i një partneriteti të ri kërkon kohë, dhe “viti i paqëndrueshmërisë” që po përjeton Salah është një produkt i natyrshëm i kësaj periudhe tranzicioni.
Dinamika e re kërkon që anësori të përshtasë lëvizjet dhe kohëzgjatjen e vrapimeve, po aq sa mbrojtësit e rinj të krahut duhet të mësojnë nuancat se kur të mbivendosen apo të depërtojnë nga brenda.
“Kjo nuk do të thotë se Connor Bradley nuk mund ta furnizojë Mohamed Salahun apo se Frimpong nuk mund të vijë dhe të ndërtojë një marrëdhënie të tillë, por kjo kërkon kohë, sepse Trent dhe Mo kishin një lidhje të veçantë”, përfundoi ai./Telegrafi/