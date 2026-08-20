Ish-ylli i Chelseat i neveritur nga çmimi: 115 milionë euro për të janë qesharake, ai nuk vlen as gjysmën e kësaj shume
Ish-lojtari i kombëtares angleze dhe ish-ylli i Chelseat, Joe Cole, kritikoi ashpër operacionet financiare të ish-klubit të tij, duke thënë se kompensimi që ata po kërkojnë për Pedro Neton është plotësisht jorealist.
Chelsea vendosi një çmim prej 115 milionë eurosh për shërbimet e anësorit 24-vjeçar portugez, gjë që shkaktoi mosbesim të madh në qarqet e futbollit anglez.
“Shuma prej 115 milionë eurosh është thjesht qesharake. Sauditët ndoshta do ta paguajnë sepse paratë nuk janë problem për ta, por nuk besoj se Manchester City do të paguante ndonjëherë kaq shumë për Pedro Neton", ka thënë fillimisht Cole në një intervistë me Paddy Power.
“Asnjë ekspert i arsyeshëm i futbollit nuk do të paguante 115 milionë për Neton. Vlera e tij reale në treg është sa gjysma e saj, rreth 70 milionë euro”.
Këto spekulime nxiten më tej nga mediat britanike, të cilat e kanë lidhur Neton me një transferim te Manchester City për javë të tëra, ku ai do të punonte përsëri me trajnerin Enzo Maresco. Edhe pse shuma prej 70 milionë eurosh do të ishte shumë e pranueshme për Cityn, mbetet e dyshimtë nëse “Citizens” janë gati të shkojnë deri në 115 milionë.
Pavarësisht kritikave për shumën e transferimit, Cole theksoi se e vlerëson shumë cilësinë e lojtarit portugez.
"Më pëlqen shumë si lojtar. Ai duket si një luftëtar i vërtetë në fushë. Mund të mbulojë si krahun e majtë ashtu edhe atë të djathtë dhe madje të luajë si mbrojtës i krahut nëse është e nevojshme. Ai ka cilësi të jashtëzakonshme dhe është zhvilluar në një lojtar me shumë përvojë në Ligën Premier”, përfundoi Cole.
Për momentin, nuk ka indikacione se drejtuesit e Chelseat do të ulin kërkesat financiare, kështu që destinacioni i vetëm realist për këtë shumë për momentin është përsëri Arabia Saudite e pasur. /Telegrafi/