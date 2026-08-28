Ish-Miss USA u rrëzua dy herë para një salle plot në ceremoninë e lamtumirës së kurorës, reagimi i saj u bë hit në internet
Ish-Miss USA, Audrey Eckert, pati një lamtumirë të pazakontë për titullin e saj. Ajo madje ra dy herë në skenë gjatë ceremonisë në Miami, por mënyra se si reagoi pas aksidenteve tërhoqi edhe më shumë vëmendje.
Eckert doli në skenë me një fustan të gjatë për ecjen e saj të fundit si Miss USA në fuqi. Megjithatë, gjatë daljes së saj të parë, ajo humbi ekuilibrin dhe u rrëzua.
Prezantuesja i erdhi menjëherë në ndihmë dhe publiku e mbështeti me duartrokitje. Eckert u ngrit pa shumë dramë dhe vazhdoi programin. Por pak çaste më vonë ndodhi një tjetër fat i keq.
Ish-Miss USA humbi përsëri ekuilibrin dhe u rrëzua, pas së cilës, në vend që të turpërohej ose të tregonte nervozizëm, ajo e pranoi situatën me një buzëqeshje dhe një dozë humori.
Ishte reagimi i saj që shkaktoi komente të shumta pozitive në rrjetet sociale.
Eckert më vonë shpjegoi se rënia e parë erdhi në një moment veçanërisht emocional, sepse ajo e dinte se po ecte në skenë për herë të fundit si Miss USA.
Ajo pranoi gjithashtu se më parë kishte pasur probleme me fustanin, gjë që ia vështirësonte lëvizjen siç e kishte planifikuar.
"Gjërat nuk shkojnë gjithmonë në mënyrë perfekte, madje as në skenë ku gjithçka duhet të jetë pa të meta", tha Eckert.
Ajo madje e krahasoi me shaka performancën e saj me rënien e famshme të Jennifer Lawrence në ceremoninë e ndarjes së çmimeve Oscar.
"Ndoshta do të njihem si Jennifer Lawrence e botës së konkurseve të bukurisë", tha ajo me shaka.
Eckert përfundimisht e përfundoi detyrën e saj të fundit me dinjitet dhe ia dorëzoi kurorën Miss USA-s së re, Justus Kelley nga Virxhinia. /Telegrafi/