Ish-lojtari i Real Madridit godet me deklaratën: Ja pse Messi është më i mirë se Ronaldo
Ish-futbollisti argjentinas Ezequiel Garay është i fundit në një seri debatesh që është përfshirë në lidhje me atë se kush është më i mirë, Lionel Messi apo Cristiano Ronaldo.
Si kujtesë, Garay luajti për Real Madridin për tre vjet, nga viti 2008 deri në vitin 2011, gjë që i lejoi atij ta shihte nga afër superyllin portugez Ronaldo.
Ai pa debutimin e CR7 jashtë fushe në Madrid, pas të cilit ai u bë golashënuesi më i mirë i të gjitha kohërave i Real Madridit me 450 gola në 438 paraqitje.
Ky mbrojtës luajti 32 ndeshje për Argjentinën dhe debutoi për ekipin kombëtar në vitin 2007.
Ai më parë ndihmoi Argjentinën të fitonte Kupën e Botës U20 në një ekip që kishte në përbërje Messin dhe Sergio Agueron.
39-vjeçari nuk ka dyshime për zgjedhjen e tij sa i përket debatit se kush është më i miri.
“Numri një është Leo dhe numri dy është Cristiano, pa dyshim. Ata janë dy lojtarë shumë të ndryshëm, por ai që më habiti më shumë është Leo. Pata fatin të luaja me të dy, dhe Leo është diçka tjetër”, tha Garay për DAZN.
Garay u përpoq ta balanconte këtë pretendim duke deklaruar se Messi e bëri më shumë përshtypje në një "kuptim të pastër të futbollit"./Telegrafi/