Ish-kryeministri i Tajlandës, Thaksin Shinawatra, lirohet nga burgu
Ish-kryeministri i Tajlandës, Thaksin Shinawatra, është liruar nga një burg në Bangkok, pasi kaloi tetë muaj nga një dënim njëvjeçar atje për një akuzë të lidhur me korrupsionin.
Qindra njerëz, përfshirë familjen dhe aleatët politikë të miliarderit 76-vjeçar, e përshëndetën atë të hënën, duke brohoritur "E duam Thaksin", ndërsa ai doli nga Burgu Qendror Klong Prem.
Thaksin e ribëri dhe dominoi politikën tajlandeze për një çerek shekulli, por ndikimi i tij është zbehur kohët e fundit pas burgosjes së tij dhe performancës më të keqe zgjedhore të Partisë së tij dikur të fuqishme Pheu Thai në fillim të këtij viti.
Me flokë të shkurtra dhe me një këmishë të thjeshtë të bardhë, Thaksin doli nga burgu rreth orës 7:40 të mëngjesit sipas orës lokale dhe u rrethua menjëherë nga anëtarët e familjes, përfshirë vajzën e tij, Paetongtarn Shinawatra, e cila u shkarkua nga posti i kryeministrit me urdhër gjykate në gusht të vitit të kaluar, disa javë para burgosjes së tij.
Ai buzëqeshi gëzueshëm ndërsa ecte përreth për të përshëndetur mbështetësit e tij, por u largua pa folur me gazetarët.
Thaksin kishte shërbyer si kryeministër nga viti 2001 deri në një grusht shteti ushtarak që e rrëzoi nga pushteti në vitin 2006, ndërsa ai ishte jashtë vendit.
Pas 15 vitesh në vetë-ekzil, ai u kthye në Tajlandë në vitin 2023 për t'u përballur me një dënim tetëvjeçar për konflikt interesi dhe abuzim pushteti në lidhje me kohën e tij në detyrë. Ky dënim ishte ndryshuar në një vit nga mbreti.
Por ai qëndroi në burg vetëm për disa orë pas kthimit në shtëpi, përpara se të ankohej për probleme me zemrën dhe dhimbje në gjoks.
Më pas ai kaloi gjashtë muaj në “pjesën VIP” të një spitali derisa u lirua me kusht.
Në shtator të vitit të kaluar, Gjykata e Lartë vendosi që Thaksin duhet të vuajë atë kohë në burg, duke arritur në përfundimin se ai dhe mjekët e tij e kishin zgjatur qëllimisht qëndrimin e tij në spital me operacione të vogla që ishin të panevojshme.
Një panel i Ministrisë së Drejtësisë ra dakord muajin e kaluar t'i japë atij lirim me kusht si pjesë e një shqyrtimi të më shumë se 900 rasteve të të burgosurve të kualifikuar, duke përmendur sjelljen e tij të mirë në burg, moshën e tij dhe rrezikun e ulët që ai ta përsëriste veprën e tij penale.Sipas departamentit të korrektimit, Thaksin do të detyrohet të mbajë një “monitorues elektronik” për pjesën e mbetur të dënimit të tij. /Telegrafi/