Ish-e dashura e Cristiano Ronaldos: Refuzova një shumë të madhe parash për ta kritikuar pas ndarjes
Gemma Atkinson, ish-e dashura e Cristiano Ronaldos, ka zbuluar se iu ofrua një shumë e madhe parash për të folur negativisht për futbollistin pas ndarjes së tyre në vitin 2007, kur ai ishte në fillim të karrierës te Manchester United. Megjithatë, ajo e refuzoi ofertën.
Duke folur për Radion Key 103, Atkinson tha: “Kur u ndamë, më ofruan një shumë të madhe parash për të folur keq për të, por unë nuk doja, sepse nuk kam asgjë negative për të thënë për të. Kështu që nuk shoh asnjë arsye për ta kritikuar”.
Gemma Atkinson
Ish-aktorja dhe prezantuesja televizive theksoi se nuk dëshironte të ushqente historitë sensacionale të tabloidëve, pavarësisht ofertës financiare.
Vendimi i saj vjen në një kohë kur ndarjet e personazheve të njohur shpesh shndërrohen në konflikte publike.
Ajo shtoi se marrëdhënia e tyre përfundoi në mënyrë miqësore, ndërsa ajo vazhdoi karrierën në televizion dhe radio, ndërsa Ronaldo u shndërrua në një nga futbollistët më të mëdhenj të të gjitha kohërave.
Atkinson ka përsëritur se vlerëson privatësinë dhe se nuk ka asgjë negative për të thënë për portugezin. /Telegrafi/