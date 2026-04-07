Iranianët formojnë 'zinxhirë njerëzorë' në termocentrale dhe ura
Imazhet dhe videot nga media shtetërore iraniane duket se tregojnë njerëz që protestojnë jashtë termocentraleve dhe urave brenda vendit.
Kjo vjen pas sugjerimeve të një zyrtari iranian që të rinjtë të formojnë "zinxhirë njerëzorë" rreth vendeve kyçe të infrastrukturës, që mund të jenë në shënjestër të sulmeve SHBA-Izrael.
Një video e ndarë nga agjencia e lajmeve Fars tregoi njerëz që mbanin një flamur të madh iranian përgjatë urës ikonike Pol Sefid, një urë me hark në Ahwaz, Iranin jugperëndimor.
Një video tjetër që supozohet të tregojë një "zinxhir studentësh" në urën historike të vjetër në Dezful, Iranin jugperëndimor.
Një imazh tjetër tregon disa njerëz që qëndrojnë jashtë termocentralit Shahid Rajaee pranë Teheranit, transmeton Telegrafi.
Një imazh i tretë tregon një radhë njerëzish që mbajnë tabela jashtë termocentralit në Tabriz, në veri të vendit.
Nuk është e qartë se sa të organizuara janë tubimet ose nëse ato janë vërtet të lidhura drejtpërdrejt me kërkesën e mëparshme të zyrtarit për të formuar "zinxhirë njerëzorë".
Donald Trump i ka kërcënuar termocentralet e Iranit disa herë. Benjamin Netanyahu i Izraelit ka konfirmuar gjithashtu se forcat e tij po synojnë urat e Iranit sot.
Trump vendosi një afat prej orës 1 të mëngjesit sipas kohës së Mbretërisë së Bashkuar të mërkurën për Iranin për të lejuar anijet të përdorin Ngushticën e Hormuzit pa kërcënim sulmi.
Ai ka sugjeruar se SHBA-të mund të godasin vendet energjetike iraniane nëse Teherani nuk i bindet. /Telegrafi/
A human chain has been formed on the White Bridge in Ahvaz, Iran.
— Clash Report (@clashreport) April 7, 2026