Dëshmoi për vrasjen e 23-vjeçarit, vëllezërit Bushgjokaj e grushtuan dhe e shtrinë në tokë - sulmuan edhe efektivët
Vëllezërit Aleksandër, Kristi e Fatjon Bushgjokaj kanë dhunuar fizikisht Petrit Çakri, pasi ky i fundit vendosi të ‘hapë’ gojën dhe të dëshmojë për vrasjen e 23-vjeçarit Renis Dobra, ngjarje për të cilën akuzohen të katërt.
Gazetarja e Top Channel Anila Hoxha raporton se sipas vëllezërve, Çakri ka gënjyer mbi dëshminë që po jepte për rastin, e kjo ka shkaktuar reagimin e tyre, duke e dhunuar fizikisht e duke e shtrirë përtokë.
Sherr brenda kafazit të xhamitnë sallën e Gjykatës së Posaçme në Tiranë, akuzohen për vrasjen e një personi
Ndërkohë, ata kanë dhunuar edhe efektivët e policisë, të cilët kanë ndërhyrë për të ndaluar konfliktin. /Tch/
Top Lajme
Jobs
Real Estate