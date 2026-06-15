Sherr brenda kafazit të xhamitnë sallën e Gjykatës së Posaçme në Tiranë, akuzohen për vrasjen e një personi
Një përplasje fizike ka ndodhur në sallën e Gjykatës së Posaçme. Mësohet se të pandehurit janë konfliktuar brenda kafazit të xhamit.
Ndërkohë kanë ndërhyrë forcat e sigurisë së gjykatës dhe burgjeve.
Gazetari i Euronews.al raporton se ka qenë një situatë e tensionuar brenda sallës.
Të pandehurit në procesin gjyqësor, konkretisht F.B, A.B, K.B dhe P.H janë të akuzuar për vrasjen e Renis Dobrës, ngjarje e rëndë kjo e cila ka kaluar për kompetencë në SPAK ku të pandehurit janë konfliktuar në kafaz.
Në procesin gjyqësor ishin të pranishëm gjyqtari i çështjes dhe prokurorja e SPAK. /Telegrafi/
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