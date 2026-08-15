Berisha për zjarret: Synimi është hapja e trojeve për ndërtime, janë të diktuara nga betoni
Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, gjatë një komunikimi me gazetarët këtë të shtunë, ka lëshuar folur edhe për valën e zjarreve që ka përfshirë vendin, duke pretenduar se ato janë të qëllimshme dhe të nxitura nga interesat e ndërtimit.
I pyetur nga gazetarët nëse ato po shkaktohen për t’i hapur rrugë investimeve apo resorteve, Berisha u shpreh se pas këtyre ngjarjeve qëndron betoni.
“Në fakt, në tërësi zjarret po i shkakton betoni dhe padyshim që ato kanë vetëm një synim të hapin troje për beton. Nuk e di, a e morët vesh apo jo, por dy-tre net zjarri ra edhe te televizioni shtetëror, duket se edhe aty do ndërtohet ndonjë kullë dhe ajo ndërtesë duhet të zhduket. Barbari. Nuk ka dyshim se zjarret janë të diktuara nga betoni”, u shpreh Berisha, raporton euronews.al.