Aksident në Rrugën e Kombit, automjeti përfundon në kanal, shoferi dërgohet me urgjencë në spital
Një aksident është shënuar këtë mesditë në Rrugën e Kombit, në afërsi të qytetit të Kukësit.
Mësohet se një automjet tip “Benz” ka dalë nga rruga dhe ka përfunduar në kanalin anësor të autostradës. Pas daljes nga rruga, automjeti ka vijuar lëvizjen për rreth 20 metra përgjatë kanalit, përpara se të përplasej me një strukturë betoni.
Në automjet ndodhej vetëm drejtuesi i mjetit, i cili është transportuar me autoambulancë drejt urgjencës së Spitalit të Kukësit. Sipas burimeve spitalore, drejtuesi ka pësuar dëmtime në këmbë, por ndodhet jashtë rrezikut për jetën dhe lëndimet e tij janë vlerësuar të lehta, raporton Top Channel.
Menjëherë pas aksidentit, në vendngjarje kanë mbërritur patrulla e Policisë Rrugore të Autostradës, si dhe punonjësit e koncesionarit të Rrugës së Kombit. Grupi hetimor po punon për të zbardhur shkaqet dhe rrethanat e aksidentit.