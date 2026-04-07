Lufta me Iranin mund të "dalë jashtë kontrollit", thotë zyrtari i Katarit
Katari paralajmëroi të martën se rajoni është afër një pike ku situata mund të "dalë jashtë kontrollit".
I pyetur nga Matthew Chance i CNN nëse Katari beson se lufta mund të shuhet para afatit të afërt të SHBA-së, zëdhënësi i ministrisë së Jashtme të Katarit, Majed al-Ansari, tha: "Ne i kemi nxitur të gjitha palët të gjejnë një zgjidhje për këtë luftë para se ajo të dalë jashtë kontrollit".
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka paralajmëruar se një "qytetërim i tërë do të vdesë sonte", ndërsa afati i tij i së martës, ora 20:00, për Iranin për të bërë një marrëveshje dhe për të hapur Ngushticën e Hormuzit afrohet, transmeton Telegrafi.
Zëdhënësi shtoi se çdo marrëveshje me Iranin duhet të vijë me konsensus me të gjithë aktorët rajonalë dhe "nuk mund të përjashtojë" asnjë partner rajonal.
Doha kërkon një marrëveshje që pasqyron "një kornizë të re sigurie rajonale", por që përfshin edhe "garanci ndërkombëtare" që respektojnë ligjin ndërkombëtar, tha al-Ansari.
Zyrtari shtoi se Katari aktualisht nuk është i angazhuar në përpjekjet e ndërmjetësimit midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit.
Zëdhënësi tha se Ngushtica e Hormuzit nuk i nënshtrohet kontrollit territorial të një vendi dhe nuk duhet të përdoret nga një shtet i vetëm. /Telegrafi/