Iranianët kërcënojnë të tërhiqen nga Kupa e Botës, ja kush mund t'i zëvendësojë
Federata e Futbollit e Iranit (FFIRI) ka kërcënuar se do ta tërheqë ekipin iranian të futbollit nga Kupa e Botës, e cila do të mbahet këtë verë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanada dhe Meksikë.
Udhëheqësi suprem i Iranit, Ajatollah Ali Khamenei, u vra në sulmet e ushtrisë izraelite me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe për shkak të kësaj, FFIRI po shqyrton një vendim radikal - të tërheqë ekipin kombëtar nga Kupa e Botës.
Presidenti i FFIRI-t, Mehdi Taj, e la të kuptohej kjo mundësi në një intervistë me televizionin e Teheranit.
"Duke pasur parasysh atë që ndodhi dhe sulmin nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vështirë se mund të presim të marrim pjesë në Kupën e Botës, por vendimi përfundimtar për këtë duhet të merret nga drejtuesit e sportit", tha Taj.
Sekretari i Përgjithshëm i FIFA-s, Mattias Grafstrom, tha se shpresonte që Irani të merrte pjesë në turne.
"Ne do të monitorojmë zhvillimet. Qëllimi ynë është sigurisht një Kupë Bote në të cilën do të marrin pjesë të gjitha ekipet kombëtare", tha Grafström.
Nëse Irani tërhiqet, rregulloret e FIFA-s diktojnë që pozicioni vakant të mbushet me një ekip zëvendësues, zakonisht ai që ishte i radhës në kualifikime ose ekipi kombëtar me renditjen më të lartë nga e njëjta konfederatë që nuk u kualifikua.
Si pasojë, Emiratet e Bashkuara Arabe, të cilat ishin skuadra me renditjen më të lartë në kualifikueset aziatike që nuk u kualifikuan, ose Iraku, i cili do të luajë në ndeshjen ndërkontinentale nga Azia, mund të luajnë në Kupën e Botës.
Si kujtesë, Irani duhet të luajë të tre ndeshjet e fazës së grupeve kundër Zelandës së Re, Belgjikës dhe Egjiptit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. /Telegrafi/