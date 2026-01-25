Irani zbulon një mural në një shesh qendror të Teheranit, aty ka 'një paralajmërim për SHBA-të'
Një mural i ri i zbuluar në një shesh qendror të Teheranit të dielën përmban një paralajmërim të drejtpërdrejtë nga Irani drejtuar Shteteve të Bashkuara që të mos tentojnë një sulm ushtarak ndaj vendit.
Imazhi i pikturuar i disa aeroplanëve të dëmtuar në kuvertën e fluturimit të një aeroplanmbajtëseje mban sloganin: "Nëse mbjell erën, do të korrësh stuhinë".
Zbulimi i muralit në Sheshin Enghelab vjen ndërsa aeroplanmbajtësja USS Abraham Lincoln dhe anijet luftarake shoqëruese lëvizin drejt rajonit, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka thënë se anijet po lëvizin "për çdo rast" që vendos të ndërmarrë veprime.
"Ne kemi një flotë masive që shkon në atë drejtim dhe ndoshta nuk do të na duhet ta përdorim atë", ka thënë Trump të enjten.
Sheshi Enghelab përdoret për tubime të thirrura nga shteti dhe autoritetet e ndryshojnë muralin e tij bazuar në raste kombëtare.
Të shtunën, komandanti i Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) të Iranit paralajmëroi se forca e tij është "më e gatshme se kurrë, me gishtin në këmbëz".
New giant banner in Tehran’s Enghelab Square responds to recent US adventurism and meddlesome stance against Iran:
"If you sow the wind, you will reap the whirlwind."#Tehran #Iran pic.twitter.com/DE6oZT0G8p
— Alia Ferdous (@Alia_Ferdous) January 25, 2026
Tensioni midis SHBA-së dhe Iranit është rritur pas një shtypjeje brutale të protestave mbarëkombëtare që pa mijëra njerëz të vrarë dhe dhjetëra mijëra të arrestuar.
Trump kishte kërcënuar me veprime ushtarake nëse Irani do të vazhdonte të vriste protestues paqësorë ose të kryente ekzekutime masive të të ndaluarve.
Nuk ka pasur protesta të mëtejshme për ditë të tëra, dhe Trump pretendoi së fundmi se Teherani kishte ndaluar ekzekutimet e rreth 800 protestuesve të arrestuar - një pretendim që prokurori i lartë i Iranit e quajti "plotësisht të rremë".
Por Trump ka lënë të kuptohet se po i mban opsionet e tij të hapura, duke thënë të enjten se çdo veprim ushtarak do t'i bënte sulmet e SHBA-së të qershorit të kaluar në vendet bërthamore iraniane "të dukeshin si kikirikë".
Protestat në Iran filluan më 28 dhjetor, të nxitura nga rënia e monedhës iraniane dhe u përhapën shpejt në të gjithë vendin. Ato u përballën me një shtypje të dhunshme nga teokracia e Iranit, e cila nuk toleron mospajtimin.
Numri i të vdekurve i raportuar nga aktivistët ka vazhduar të rritet që nga përfundimi i demonstratave, ndërsa informacioni përhapet me shpejtësi pavarësisht një ndërprerjeje më shumë se dy-javore të internetit.
Agjencia e Lajmeve të Aktivistëve të të Drejtave të Njeriut me seli në SHBA të dielën e shënoi numrin e të vdekurve në 5,459, me numrin që pritet të rritet. Ajo thotë se më shumë se 40,800 persona janë arrestuar. /Telegrafi/