Kuba blen mbi 300 dronë ushtarakë - SHBA vlerëson rrezikun
Kuba ka blerë më shumë se 300 dronë ushtarakë dhe kohët e fundit ka filluar të diskutojë planet për t'i përdorur ato për të sulmuar bazën amerikane në Gjirin e Guantanamos, anijet ushtarake amerikane dhe ndoshta Key West, Florida, në veri të Havanës, raportoi Axios, duke cituar inteligjencë të klasifikuar.
Informacioni inteligjent — i cili mund të bëhet pretekst për veprim ushtarak amerikan — tregon shkallën në të cilën administrata Trump e sheh Kubën si një kërcënim për shkak të zhvillimeve në luftën me dronë dhe pranisë së këshilltarëve ushtarakë iranianë në Havana, sipas një zyrtari të lartë amerikan.
Ndryshe, kreu i CIA-s ka bërë një vizitë historike në Havanë për bisedime me zyrtarë të lartë, ndërsa vendi është përfshirë nga ndërprerjet e energjisë elektrike të shkaktuara nga bllokada e naftës e SHBA-së.
John Ratcliffe mendohet të jetë drejtori i parë i agjencisë amerikane të inteligjencës që viziton ishullin që nga revolucioni komunist i vitit 1953.
Ai erdhi me një mesazh nga presidenti amerikan, Donald Trump, se SHBA do të “angazhohej seriozisht” në çështjet ekonomike dhe të sigurisë nëse qeveria atje do të bënte “ndryshime themelore”, sipas një zyrtari të CIA-s.
Nuk kishte detaje se çfarë duhet të përfshinin këto ndryshime.