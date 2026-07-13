Irani thotë se bisedimet vazhdojnë me ndërmjetësuesit për të “parandaluar përshkallëzimin”
Irani tha të hënën se po vazhdon bisedimet me ndërmjetësuesit nga Katari, Pakistani dhe Omani në një përpjekje për të parandaluar çdo përshkallëzim të mëtejshëm në luftën e tij me Shtetet e Bashkuara.
“Roli i ndërmjetësuesve është të vazhdojnë përpjekjet e tyre për të parandaluar një përshkallëzim të tensioneve”, tha zëdhënësi i ministrisë së jashtme iraniane, Esmaeil Baghaei.
Shtetet e Bashkuara e sulmuan Iranin të hënën për të dytën ditë radhazi, duke bërë që Teherani të sulmojë shtetet fqinje të Gjirit dhe Jordaninë, ndërsa armiqtë luftojnë për statusin e Ngushticës strategjike të Hormuzit.
Irani paralajmëroi të hënën se nuk do t'i përmbahet më memorandumit të mirëkuptimit të nënshkruar me Shtetet e Bashkuara nëse Uashingtoni nuk do të përmbushë angazhimet e tij për t'i dhënë fund luftës.
“Çdo herë që pala tjetër nuk ka përmbushur detyrimet e saj, ne nuk i kemi përmbushur tonat... Ne do të vazhdojmë të veprojmë në këtë mënyrë”, tha Baghaei në një konferencë për shtyp në Teheran, pas shpërthimit të fundit të armiqësive midis armiqve.
Baghaei vuri në dukje se Irani po përpiqet të bjerë dakord për një mekanizëm të përbashkët me Omanin për Ngushticën e Hormuzit, por presioni i SHBA-së mbi Omanin i ka penguar përpjekjet. /Telegrafi/