Irani sulmon Arabinë Saudite për herë të parë në gati tre muaj
Irani sulmoi Arabinë Saudite gjatë natës për herë të parë në gati tre muaj, thanë dy burime për agjencinë e lajmeve Reuters.
Sulmet shkaktuan alarme paralajmëruese të hershme në al Kharj, në lindje të kryeqytetit Riad, dhe në Yanbu, përgjatë bregdetit të Detit të Kuq.
Burimet shtuan se një sulm kishte në shënjestër Bazën Ajrore të Princit Sultan në al Kharj, e cila strehon forcat amerikane.
Mediat shtetërore saudite raportuan se alarmet e paralajmërimit të hershëm ishin aktivizuar, por nuk dhanë detaje se çfarë i shkaktoi ato.
Trupat e Gardës Revolucionare Islamike të Iranit nuk kanë përmendur asnjë sulm ndaj Arabisë Saudite. /Telegrafi/
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