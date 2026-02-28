Irani përballet me një bllokim pothuajse total të internetit
Organizata ndërkombëtare për mbikëqyrjen e internetit, Netblocks, ka raportuar se Irani po përjeton një ndërprerje masive të lidhjes me internetin.
Sipas të dhënave të rrjetit, lidhshmëria kombëtare në vend është ulur në vetëm 4 për qind, duke treguar një bllokim pothuajse të plotë të internetit.
Në një postim në rrjetet sociale, Netblocks theksoi se ky bllokim i madh është duke ndodhur në një kohë kur Irani po përballet me tensione të larta rajonale.
Sipas raportit, situata përkon me operacionet ushtarake të kryera nga Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli.
Organizata gjithashtu e krahasoi këtë masë me ato që u përdorën gjatë luftës së vitit të kaluar midis Iranit dhe Izraelit, duke sugjeruar se bllokimet e internetit përdoren shpesh si mjet kontrolli gjatë situatave të tensionuara ushtarake.
Ekspertët e teknologjisë dhe aktivistët e lirisë së internetit e shohin këtë situatë si një shqetësim serioz për të drejtat e qytetarëve për qasje në informacion dhe komunikim.
Një ndërprerje e tillë e gjerë e internetit mund të ketë ndikime të mëdha jo vetëm për komunikimin personal dhe biznesin, por edhe për mediat dhe organizatat humanitare që operojnë brenda vendit.
Analistët e sigurisë po monitorojnë situatën, ndërsa qytetarët iranianë po përballen me vështirësi të jashtëzakonshme për të marrë informacion të saktë dhe për të komunikuar me botën e jashtme. /Telegrafi/