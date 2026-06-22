Irani kundërshton deklaratat e Vance në lidhje me qasjen e IAEA-së
Irani tha të hënën se bashkëpunimi i tij me mbikëqyrësin bërthamor të OKB-së do të vazhdojë "sipas procedurave aktuale", duke kundërshtuar pasi zyrtarë të lartë amerikanë thanë se Teherani kishte rënë dakord të lejonte inspektorët e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike (IAEA) të ktheheshin në vend.
Në komentet e transmetuara nga IRNA, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane, Esmaeil Baghaei, tha se bashkëveprimi i Iranit me IAEA-në do të vazhdonte "në përputhje me detyrimet e Iranit sipas marrëveshjeve të mbrojtjes" dhe "në përputhje me rezolutat e miratuara nga Parlamenti dhe vendimet e Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare", transmeton Telegrafi.
Sipas një ligji të miratuar nga parlamenti i Iranit verën e kaluar, bashkëpunimi me IAEA-në dhe inspektimet janë pezulluar.
Vërejtjet erdhën pasi zëvendëspresidenti i SHBA-së, JD Vance, tha në një konferencë shtypi në Zvicër, vendi i bisedimeve SHBA-Iran të dielën, se Irani kishte rënë dakord të pranonte inspektorët e IAEA-së, një zhvillim që ai tha se "është ndoshta ajo për të cilën jemi më të emocionuar si amerikanë".
Sipas IRNA-s, Baghaei po iu përgjigjej këtyre deklaratave të SHBA-së dhe tha se Irani nuk ka marrë përsipër asnjë angazhim të ri. IRNA raportoi gjithashtu, duke cituar zyrtarë të njohur me bisedimet në Zvicër, se Teherani nuk negocioi çështjen bërthamore gjatë 18 orëve të diskutimeve dhe nuk pranoi asnjë detyrim të ri.
Ajo shtoi se çdo vizitë në vendet bërthamore të dëmtuara dhe çdo marrëveshje që përfshin rezervat e uraniumit të pasuruar të Iranit do të varet nga një mekanizëm specifik, që do të miratohet në një marrëveshje përfundimtare pas negociatave 60-ditore të përcaktuara në një memorandum mirëkuptimi midis SHBA-së dhe Iranit. /Telegrafi/