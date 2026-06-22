Rubio shkon në Lindjen e Mesme këtë javë për herë të parë që nga nënshkrimi i MOU me Iranin
Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, do të udhëtojë në Lindjen e Mesme këtë javë — zyrtari i parë i kabinetit që viziton rajonin pas nënshkrimit të memorandumit të mirëkuptimit SHBA-Iran dhe mes bisedimeve të brishta të paqes.
Rubio do të udhëtojë në Emiratet e Bashkuara Arabe, Kuvajt dhe Bahrein nga e marta deri të enjten, njoftoi të hënën zëdhënësi i Departamentit të Shtetit, Tommy Pigott, transmeton Telegrafi.
Irani i sulmoi vazhdimisht këto vende gjatë luftës, madje edhe gjatë armëpushimit nominal.
Këto sulme, të cilat dëmtuan si infrastrukturën civile ashtu edhe asetet amerikane, shkaktuan gjithashtu viktima, përfshirë vdekjen e gjashtë anëtarëve të shërbimit amerikan.
Gjatë udhëtimit të tij, Rubio "do të diskutojë një sërë prioritetesh rajonale, duke përfshirë memorandumin e mirëkuptimit me Iranin, përpjekjet për të siguruar tranzit të plotë dhe të lirë të sigurt përmes Ngushticës së Hormuzit dhe rëndësinë e paqes dhe stabilitetit në rajon", tha Pigott në një deklaratë.
Ndërsa është në Bahrein, Rubio do të takohet me Këshillin e Bashkëpunimit të Gjirit (GCC) "për të diskutuar prioritetet e përbashkëta në të gjithë rajonin", shtoi Pigott.
GCC pritet të luajë një rol kyç në zbatimin e elementëve të Memorandumit të Mirëkuptimit, veçanërisht rreth Ngushticës së Hormuzit, dhe një burim rajonal i tha CNN se administrata po pret që ky organ shumëpalësh të udhëheqë përpjekjet për të adresuar raketat balistike të Iranit dhe mbështetjen për përfaqësuesit. /Telegrafi/