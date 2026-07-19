SHBA dërgon përforcime në Lindjen e Mesme, rriten tensionet me Iranin
Shtetet e Bashkuara po dërgojnë më shumë aeroplanë luftarakë në Lindjen e Mesme, sipas zyrtarëve amerikanë që folën në kushte anonimiteti, një tjetër shenjë se administrata Trump mund të përshkallëzojë më tej sulmet kundër Iranit.
Aeroplanë luftarakë F-16 të Forcave Ajrore nga Gjermania dhe aeroplanë të fshehtë F-35 nga Britania po dërgohen në Lindjen e Mesme, sipas zyrtarëve, të cilët nuk ishin të autorizuar të diskutonin publikisht çështje operacionale.
Aeroplanë shtesë të furnizimit ajror janë gjithashtu në rrugë e sipër.
Rivendosja e aeroplanëve ishte urdhëruar tashmë para një sulmi iranian të premten që vrau dy ushtarë amerikanë, la një tjetër anëtar të shërbimit të zhdukur dhe plagosi shumë të tjerë në Jordani.
Ky sulm vazhdoi një model njëjavor sulmesh dhe kundërsulmesh, dhe shkaktoi hakmarrje nga SHBA që ushtria tha se ishte pjesërisht për të "ndëshkuar shpejt forcat e Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike".
Edhe para këtyre sulmeve, presidenti amerikan, Donald Trump, sinjalizoi se planifikonte të shtonte sulmet ndaj Iranit javën e ardhshme dhe se kishte ndërmend të godiste më shumë infrastrukturën iraniane, duke përfshirë urat, termocentralet dhe sistemet e shpërndarjes.
Nuk ishte menjëherë e qartë se ku do të stacionoheshin të gjithë aeroplanët luftarakë shtesë, por një zyrtar ushtarak izraelit, i cili foli në kushte anonimiteti, tha se mund të vendoseshin në bazat e Forcave Ajrore Izraelite. /Telegrafi/