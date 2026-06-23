Irani dhe Omani formojnë "komitet të përbashkët" për të diskutuar për Hormuzin, thotë kryenegociatori i Iranit
Irani dhe Omani kanë formuar një komitet të përbashkët për të diskutuar Ngushticën e Hormuzit, tha të martën në Telegram kryenegociatori i Iranit, Mohammad Bagher Ghalibaf.
Pas udhëtimit të delegacionit iranian në Muscat, "Irani dhe Omani formuan një komitet të përbashkët për të diskutuar Ngushticën e Hormuzit, me më shumë detaje që do të jepen në një deklaratë të përbashkët që do të publikohet", tha ai.
Ministri i Jashtëm i Omanit, Sayyid Badr Albusaidi, tha më parë se ai dhe Ghalibaf kishin "diskutime konstruktive mbi marrëveshjen e fundit Iran-SHBA (Memorandumin e Mirëkuptimit), veçanërisht paragrafin e Ngushticës së Hormuzit".
"Ne pohuam angazhimin ndaj ligjit ndërkombëtar dhe kalimit të sigurt pa pagesë", shkroi Albusaidi në X, transmeton Telegrafi.
Kompanitë e transportit detar mbeten të kujdesshme në lidhje me dërgimin e anijeve të tyre përmes Ngushticës së Hormuzit, mes sinjaleve kontradiktore në lidhje me marrëveshjen midis SHBA-së dhe Iranit dhe praninë e dhjetëra minave.
Megjithatë, trafiku është rritur vazhdimisht, por është ende shumë nën nivelet e para luftës. Rritja erdhi ndërsa Irani dhe SHBA-të ranë dakord të krijojnë një linjë telefonike për ngushticën për të “parandaluar dhe zgjidhur çdo keqkuptim” me vendet ndërsa anijet kalojnë nëpër këtë pikë kufitare, sipas negociatorit kryesor të Iranit. /Telegrafi/