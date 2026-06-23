Presidenti i Iranit thotë se suksesi i marrëveshjes me SHBA-në do të varet nga "zbatimi i saktë"
Suksesi i marrëveshjes kornizë të arritur midis SHBA-së dhe Iranit do të varet nga "zbatimi i saktë" i saj, tha të martën presidenti i Iranit.
"Efektiviteti i bisedimeve varet nga angazhimi i plotë ndaj detyrimeve të rëna dakord dhe zbatimi i tyre i saktë. Progresi në këtë rrugë do të matet me respektimin praktik të përgjegjësive të pranuara. Deklaratat jashtë tekstit të rënë dakord nuk ndihmojnë në avancimin e negociatave", shkroi Masoud Pezeshkian në një postim në X, transmeton Telegrafi.
Negociatorët amerikanë dhe iranianë shprehën optimizëm të hënën pas negociatave në Zvicër, por kanë ofruar mesazhe të ndryshme mbi inspektorët e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike që vizitojnë vendet bërthamore të Iranit.
Pezeshkian pritet të vizitojë të martën Pakistanin, i cili ka luajtur një rol kyç si ndërmjetës midis SHBA-së dhe Iranit për muaj të tërë, ndërsa të dy palët punojnë për të gjetur një zgjidhje përfundimtare diplomatike për luftën. /Telegrafi/