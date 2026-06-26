Inxhinieri britanik ndërton motoçikletën e pazakontë - 402 metra për vetëm 5.5 sekonda
Një inxhinier britanik ka krijuar një motoçikletë të pazakontë me fuqi avulli, e cila po tërheq vëmendjen në botën e inxhinierisë dhe shpejtësisë pasi arrin rezultate që rivalizojnë makinat profesionale dragster.
Mjeti eksperimental arrin të përshkojë distancën prej 402 metrash (një çerek miljeje) për vetëm 5.5 sekonda, ndërsa në fund të pistës arrin një shpejtësi prej rreth 310 kilometra në orë.
Ajo që e bën këtë projekt unik është sistemi i saj i shtytjes. Ndryshe nga shumica e mjeteve të shpejta që përdorin motorë me benzinë ose karburante moderne, kjo motoçikletë funksionon me avull si burim energjie.
Gjatë nisjes dhe përshpejtimit ekstrem, drejtuesi përballet me forca deri në 6.8G, një presion fizik i krahasueshëm me atë që përjetojnë pilotët e avionëve luftarakë gjatë manovrave me shpejtësi të lartë.
Projekti tregon se teknologjitë e vjetra, si fuqia me avull, ende mund të përdoren në mënyra inovative kur kombinohen me inxhinieri moderne dhe dizajn ekstrem.
Motoçikleta me avull shihet si një demonstrim i aftësive teknike dhe një eksperiment që sfidon idenë tradicionale se shpejtësia maksimale mund të arrihet vetëm me motorë modernë me djegie të brendshme. /Telegrafi/