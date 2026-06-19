Investimi në njerëz, dije dhe infrastrukturë: Ndërtimi i një të ardhmeje të qëndrueshme të ujit për Kosovën
Nga Gian von Planta - Anëtar i Bordit të Drejtorëve në SKAT
Gjatë vizitës sime të fundit në Kosovë, duke udhëtuar nëpër vend nga Mitrovica në Prizren, pata jo vetëm mundësinë të përjetoja bukurinë e vendit, por edhe, gjë që është më e rëndësishme, të fitoja një kuptim më të thellë mbi rëndësinë e menaxhimit të qëndrueshëm të resurseve ujore të Kosovës. Isha veçanërisht i impresionuar nga përkushtimi dhe profesionalizmi i ekipeve dhe institucioneve që punojnë për të forcuar qeverisjen e ujit dhe menaxhimin e resurseve në të gjithë vendin.
Gian von Planta
Përvoja përforcoi një mësim të rëndësishëm: ndërsa menaxhimi i ujit shpesh përqendrohet te infrastruktura, teknologjitë dhe rregulloret, progresi i qëndrueshëm në fund të fundit varet nga njerëzit. Profesionistët e motivuar, institucionet e përkushtuara, mundësitë e arsimit profesional dhe palët e interesit të angazhuara janë themeli i çdo sistemi të suksesshëm të menaxhimit të ujit. Kjo çështje adresohet shumë efektivisht në Programin IWRM-K (Menaxhimi i Integruar i Resurseve Ujore në Kosovë). Programi bashkon institucionet qeveritare, akademinë, organizatat e shoqërisë civile, ofruesit e shërbimeve të ujit dhe komunitetet lokale për të forcuar qeverisjen e ujit dhe për të ndërtuar themelet për menaxhimin e qëndrueshëm të resurseve ujore. Pa individë të përkushtuar dhe bashkëpunim efektiv, edhe politikat dhe investimet më të mira nuk mund të arrijnë rezultate të qëndrueshme.
Një nga aspektet më inkurajuese të vizitës sime ishte të shihja se si bashkëpunimi ndërmjet partnerëve zviceranë dhe kosovarë ka evoluar në një shkëmbim të vërtetë njohurish dhe përvojash. Ndërsa partnerët ndërkombëtarë mund të kontribuojnë me ekspertizë teknike dhe mësime të nxjerra nga kontekste të tjera, rezultatet afatgjata varen nga udhëheqja, zotërimi dhe përkushtimi lokal. Programi IWRM-K pasqyron këtë qasje duke bashkuar institucionet dhe palët e interesit që ndajnë një qëllim të përbashkët të forcimit të qeverisjes së ujit për brezat e ardhshëm.
Një fushë që meriton vëmendje të veçantë është bujqësia. Bujqësia është një nga përdoruesit më të mëdhenj të resurseve ujore dhe një burim i rëndësishëm i ndotjes së ujit përmes plehrave dhe pesticideve. Ky rol i dyfishtë e bën sektorin thelbësor në çdo diskutim mbi menaxhimin e qëndrueshëm të ujit. Është inkurajuese që iniciativat praktike pilot po demonstrojnë se si produktiviteti bujqësor dhe mbrojtja e mjedisit mund të ecin dorë për dorë. Nëpërmjet përdorimit të optimizuar të plehrave dhe pesticideve dhe përdorimit më efikas të ujit për vaditje falë matjes digjitale të lagështisë dhe parashikimit të motit, është e mundur të reduktohen presionet mbi resurset ujore duke ruajtur njëkohësisht përfitimet ekonomike për komunitetet rurale.
Gjatë vizitës sime, pata mundësinë të shkëmbeja pikëpamje me përfaqësues të Kompanisë Rajonale të Ujit. Këto diskutime dhanë njohuri të vlefshme mbi sfidat praktike me të cilat përballen ndërmarrjet e ujit, duke filluar nga mirëmbajtja e infrastrukturës dhe sigurimi i ofrimit të shërbimit të besueshëm, deri te përshtatja me kërkesat në rritje, presionet mjedisore dhe pagesa e shërbimeve nga konsumatorët. Ato gjithashtu demonstruan rëndësinë e investimit të vazhdueshëm, inovacionit dhe forcimit institucional për të siguruar që shërbimet e ujit të mbeten të besueshme, efikase dhe elastike në vitet në vijim.
Një tjetër njohuri e vlefshme erdhi nga diskutimet me një OJQ lokale në Mitrovicën e Veriut, ku u prezantuan rezultatet e vlerësimeve të presionit të ujit dhe sfidat mjedisore brenda pellgut lumor. Gjetjet do të kontribuojnë në një kuptim më të mirë të presioneve që prekin resurset ujore dhe do të mbështesin vendimmarrjen e informuar brenda procesit të planifikimit të menaxhimit të pellgut lumor. Ky ushtrim demonstroi rëndësinë e njohurive lokale dhe angazhimit të palëve të interesit në kuptimin e faktorëve që ndikojnë në cilësinë e ujit dhe shëndetin e ekosistemit.Edukimi dhe vetëdija përfaqësojnë një tjetër shtyllë kritike. Menaxhimi i qëndrueshëm i ujit nuk mund të arrihet vetëm përmes infrastrukturës. Kërkon profesionistë të kualifikuar, vendimmarrës të informuar dhe qytetarë që kuptojnë vlerën e resurseve ujore dhe nevojën për t'i mbrojtur ato.