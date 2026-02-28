Interi merr fitore komode në shtëpi ndaj Genoas
Interi ka shënuar fitore me rezultat komod 2-0 në shtëpi ndaj Genoas në kuadër të javës së 24-të në elitën e futbollit italian.
Ndeshja nisi me ritëm të lartë nga vendasit, të cilët krijuan menjëherë raste të mira shënimi. Në minutën e 27-të, Henrikh Mkhitaryan ishte shumë pranë një supergoli, por goditja e tij e fuqishme nga distanca u ndal nga traversa, duke shpëtuar Genoan nga pësimi i hershëm i golit.
Pak minuta më vonë, Marcus Thuram rrezikoi me një goditje me kokë drejt këndit të poshtëm të majtë, por portieri Justin Bijloë reagoi shkëlqyeshëm për të mbajtur rezultatin të paprekur.
Epërsia erdhi në minutën e 31-të. Federico Dimarco depërtoi me kohë të përkryer në zonë dhe, pas një krosimi të saktë, goditi fuqishëm duke dërguar topin në këndin e poshtëm të djathtë për 1-0.
Genoa tentoi të reagojë, ndërsa trajneri Daniele De Rossi ndërhyri me disa zëvendësime në pjesën e dytë për të freskuar repartin ofensiv.
Në anën tjetër, Inter menaxhoi mirë lojën dhe vazhdoi të kërkojë golin e sigurisë.
Momenti vendimtar erdhi në minutën e 70-të, kur Hakan Çalhanoglu u tregua i saktë nga pika e bardhë.
Mesfushori turk goditi fort dhe ulët në të djathtë, duke mos i lënë asnjë shans portiert për të ndalur topin (2-0).
Me këtë fitore Interi shkon në kuotën e 67 pikëve dhe tashmë ka 13 më shumë se Milani në pozitën e dytë që numëron 54 sosh, por ka një ndeshje më pak të luajtur./Telegrafi/