Interi e bën prioritet yllin e Real Madridit
Interi ka shfaqur interesim për transferimin e portierit të Real Madridit, Andriy Lunin, sipas raportimeve nga “Tuttomercatoweb”.
Gjiganti i Serie A po e monitoron nga afër situatën e portierit ukrainas, pasi është në kërkim të një zëvendësuesi të mundshëm për Yann Sommer, kontrata e të cilit me klubin nga Milano është drejt përfundimit.
Sipas raportit, Interi e sheh rolin aktual të Lunin te Real Madridi si një mundësi për ta transferuar një portier cilësor me një çmim të arsyeshëm, sidomos duke marrë parasysh minutat e kufizuara që ai ka këtë sezon.
Megjithëse Lunin ka nënshkruar së fundmi rinovimin e kontratës dhe ka shprehur dëshirën për të vazhduar zhvillimin e tij te klubi spanjoll, rruga drejt një vendi të rregullt në formacion mbetet e vështirë për shkak të konkurrencës.
Thibaut Courtois vazhdon të jetë portieri i padiskutueshëm titullar, pavarësisht ndryshimeve në stol, duke ruajtur vendin e tij si zgjedhja e parë nën drejtimin e trajnerëve Carlo Ancelotti, Xabi Alonso dhe Álvaro Arbeloa.
Si pasojë, Lunin ka pasur mundësi të kufizuara për t’u aktivizuar me ekipin e parë të Real Madridit./Telegrafi/