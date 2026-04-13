Inteligjenca artificiale po ndryshon tregun e punës – Rizaj paralajmëron “shkundje” të madhe
Inteligjenca artificiale po ndryshon me ritme të shpejta mënyrën se si funksionon ekonomia globale, ndërsa Kosova rrezikon të mbetet prapa nëse nuk përshtatet me kohë, vlerëson Darsej Rizaj bashkëthemelues i “Shkollës Digjitale” dhe “StarLabs”.
Në “Përballje Podcast”, me kryeredaktorin e Telegrafit, Muhamet Hajrullahu, ai theksoi se zhvillimi i inteligjencës artificiale ka tejkaluar ritmin e përvetësimit nga shoqëria, duke krijuar një hendek mes teknologjisë dhe përdorimit të saj.
“Inteligjenca artificiale është shumë përpara sot dhe lëviz me hapa më shpejt se që popullata globale mundet me konsumu. Kosova sot… është tu u majt në ymyt të sektorit privat dhe individëve… niveli i shfrytëzueshmërisë nuk është në nivelin e duhur”, u shpreh ai.
Revolucioni i ri dhe “shkundja” në tregun e punës
Rizaj paralajmëron se ndikimi i inteligjencës artificiale nuk është vetëm teknologjik, por edhe ekonomik, duke çuar drejt një transformimi të madh të tregut të punës.
“Jemi duke shku drejt një revolucioni industrial të ri… do të ketë një periudhë disa vjeçare të një shkundjeje”, deklaroi ai.
Ai thekson se frika për humbjen e vendeve të punës është reale, por problemi kryesor mbetet mungesa e veprimit nga individët dhe bizneset.
“Problemi është që pak po marrin hapa konkretë për me bo veten të pazëvendësueshëm në vendin e punës”, shtoi Rizaj shkruan Telegrafi.
Paralajmërim për bizneset: rrezik nga konkurrenca e re
Sipas Rizajt, kompanitë që nuk e përfshijnë inteligjencën artificiale në strategjitë e tyre rrezikojnë të humbasin konkurrencën në një kohë shumë të shkurtër.
“Nëse ti sot si biznes nuk je duke e bërë AI pjesë qendrore të strategjisë, ka me ardhë një konkurrent që ka me e bo produktin dhjetë herë më shpejt dhe më lirë”, paralajmëroi ai.
Ai vlerëson se hezitimi dhe komoditeti brenda kompanive janë ndër pengesat kryesore për adaptim.
Sistemi arsimor nuk është në hap me kohën
Rizaj kritikon edhe sistemin arsimor, duke thënë se ai nuk po përgatit të rinjtë për realitetin e ri teknologjik.
“Shkolla sot është e krijume për revolucionin e parë industrial… po i mësojmë fëmijët me memorizu, jo me mendu”, tha ai.
Sipas tij, fokusi duhet të zhvendoset nga memorizimi te zhvillimi i mendimit kritik dhe zgjidhja e problemeve.
“Duhet mi trajnu fëmijët për me zgjidh probleme, jo për me memorizu”, theksoi Rizaj.
Në fund, ai thekson se inteligjenca artificiale përfaqëson një nga mundësitë më të mëdha për zhvillim individual dhe profesional, por kërkon angazhim të menjëhershëm.
“Mos prit tjerët me ta servu… vetë eduko! Gjeje mënyrën dhe fillo sot”, përfundoi Rizaj.
Për më shumë shih podcastin e plotë./Telegrafi/
